Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Boxen und treten, mit den Füßen, Knien, Fäusten und Ellbogen, auch in den Rücken, Würfe anbringen – all das ist Muay Thai, auch Thaiboxen genannt. Am Samstag steigen im bereits ausverkauften Bürgerhaus Schuhfabrik in Waldfischbach-Burgalben die westdeutschen Meisterschaften in dieser Kampfsportart. Zudem kämpft am Abend der Rodalber Frederic Jodl um den WMC-Interstate-Titel.

Was erwartet die Zuschauer?

Aktuell sind 96 Athleten in 24 Gewichtsklassen gemeldet. Ab 11 Uhr kämpfen Frauen, Jugendliche und auch Kinder ab acht Jahre, ab