Anders als im Herbst angekündigt lässt die VR-Bank Südwestpfalz nun doch die Kontoauszugsdrucker in ihren Filialen stehen. Grund sind Proteste von Kunden. Die werden sich nun freuen, müssen aber bald mit Gebühren rechnen.

Mal schnell in die Bankfiliale, Karte in den Kontoauszugsdrucker und sofort sehen, was sich auf dem Konto getan hat: Damit sollte eigentlich ab Montag Schluss sein. Mit dem Verweis auf die Umwelt hatte die VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken im September erklärt, sie werde rund 20 Drucker an ihren Standorten abbauen. Jährlich verbrauchten die Geräte rund 4,5 Tonnen Papier. Das wolle man nun einsparen und stattdessen 90 Bäume pflanzen.

Das hat die Bank trotz Rückzug vom Rückzug weiterhin vor, kündigt der Vorstandsvorsitzende Paul Heim gegenüber der RHEINPFALZ an: Die Bäume seien bereits ausgesucht. Woran die Bank ebenfalls festhält, sind andere Veränderungen zum 1. Februar, etwa die Schließung der Filiale in Münchweiler.

Wie Heim berichtet, hätten sich zahlreiche Kunden nach der Ankündigung, die Drucker abzubauen, bei ihm, Vorstandskollege Michael Knecht und Mitarbeitern beschwert. „Es gab sehr viele Gespräche.“ Es hätten sich keineswegs nur ältere, sondern auch jüngere Bankkunden gemeldet, „die mit dem Thema Veränderung nicht zurechtkamen“, wie er sagt.

Heim: Bank will weiterhin digitaler werden

Hintergrund ist, dass die Bank die Kunden mit dem Abbau dazu bewegen wollte, auf Online-Banking umzustellen. Denn wer Online-Banking macht, kann sich seine Umsätze zu Hause selbst ausdrucken. Wer weiter auf ein klassisches Konto bestanden hätte, hätte sich künftig seine Umsätze zwar zuschicken lassen können, dafür aber Porto bezahlt. Nun bleiben die Drucker, und das bedeutet: Alle Kunden können ihre Auszüge weiterhin in der Filiale ziehen. Und wer das nicht will, kann sie sich von der Bank zuschicken lassen und dafür Porto zahlen. Angesichts dieser Entscheidung werde der Vorstand innerhalb der Bank „sicher nicht mit Applaus überhäuft“, sagt Heim. Denn eigentlich wolle die VR-Bank ja digitaler werden.

Um die Kunden zum Online-Banking zu bewegen, kündigt der Vorstandsvorsitzende eine „Kostenbeteiligung“ an: Die Nutzung der Kontoauszugsdrucker wird irgendwann Geld kosten. Wie viel, sei noch unklar. Nach RHEINPFALZ-Informationen werden bei anderen Geldinstituten zwischen 25 und 50 Cent pro Kontoauszug − nicht pro Blatt − fällig. Wann die „Kostenbeteiligung“ kommt, sei noch nicht entschieden.

„Sind nicht beratungsresistent“

Die Entscheidung, die Drucker in Betrieb zu lassen, hätten er und Vorstandskollege Michael Knecht am vergangenen Wochenende gefällt. „Wir reagieren auf die Wünsche von Mitgliedern und Kunden, die sind uns nicht egal. Daher haben wir unsere ursprüngliche Entscheidung überdacht. Wir sind keineswegs beratungsresistent“, betont Heim. Doch seien die Kontoauszugsdrucker anfällig für Störungen und zudem teuer im Unterhalt: Das Papier trägt eine Spezialbeschichtung, die eine lange Aufbewahrung der Auszüge ermöglicht. „Da ist sicher einiges an Chemie drin“, sagt Heim über die Beschichtung.

Auch wenn die Drucker vorerst bleiben, auf ewig werden sie nicht in den Filialen stehen: Wenn Geräte ausfallen oder sich nicht mehr updaten lassen, würden sie nicht ersetzt. Und wo bislang zwei Geräte standen, bleibe wohl nur eines, kündigt Heim an. Nach seinen Worten hat ein Drucker eine Lebenserwartung von etwa sechs Jahren. „Das sind Verschleißteile.“

Auszugsdrucker eigentlich schon verkauft

Wobei die Bank nun ein Problem hat: Sie hatte die 20 Kontoauszugsdrucker, die am Wochenende abgebaut werden sollten, eigentlich schon verkauft. Mit einer Firma, die ihrerseits die Geräte ganz oder in Teilen weiterverkauft, habe man sich auf 9000 Euro geeinigt. „Wir müssen mal schauen, wie wir nun davon zurücktreten können“, sagt Heim.