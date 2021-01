Die Coronavirus-Pandemie hat zu einem Einbruch bei den Strafzetteln geführt. Die Pirmasenser Politessen verteilten 2020 so wenig Knöllchen wie noch nie. 12.614 Strafzettel fanden sich 2020 an den Windschutzscheiben der Autos in der Stadt. Der bisherige Tiefstand wurde 2018 wegen gleich mehrerer erkrankter Politessen erreicht.

2018 wurden nur 13.767 Strafzettel verteilt. In einem normalen Jahr bewegt sich die Zahl der Knöllchen zwischen 20.000 und 25.000. Im bisherigen Rekordjahr 1999 schafften es die Politessen auf stolze 33.000 Strafzettel.

Den extremen Rückgang im vergangenen Jahr erklärt der städtische Pressesprecher Maximilian Zwick mit der zeitweisen Abordnung von Politessen für die Kontrollen der Corona-Maßnahmen und das geringe Fahrzeugaufkommen in der Stadt, womit viele Parkplätze frei blieben.

32 Fahrzeuge wurden abgeschleppt

2020 reduzierte sich auch die Zahl der Bußgeldbescheide auf 1372. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 1969 Bußgeldbescheide. Im vergangenen Jahr wurden 32 Autos abgeschleppt. Das bewegt sich im üblichen Rahmen von 30 bis 70 Fahrzeugen.

Die hartnäckigen Falschparker ließen sich auch 2020 nicht von ihrem Tun abbringen: Mit 260 Anträgen auf Erzwingungshaft wegen nicht gezahlter Bußgelder lag diese Zahl um fast 50 höher als im Nicht-Corona-Jahr 2019.