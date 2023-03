Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dicke Kabeltrommeln beherrschen derzeit die Flure der Fehrbacher Grundschule. Hier wird die Elektroinstallation umfassend erneuert − als Teil des städtischen Konzeptes zur Modernisierung kommunaler Gebäude. Da kommt das Förderprogramm Digitalpakt gerade recht.

Die siebziger Jahre sind an vielen Stellen in der Fehrbacher Schule noch in Form von Sicherungskästen und Schaltern präsent. Auch die Heizung ist ein Relikt aus längst vergangenen