Der protestantische Kirchenbezirk Germersheim bekommt einen neuen Dekan, der in Pirmasens bestens bekannt ist: Michael Diener. Bis 2009 war er Dekan in seiner Heimatstadt, dann ging er nach Kassel. Nun kehrt er in die Pfalz zurück.

Die Germersheimer Bezirkssynode hat den Pfarrer vergangene Woche in ihrer Online-Sitzung zum neuen Dekan des Protestantischen Kirchenbezirks Germersheim gewählt. Der 58-Jährige erhielt 60 von 67