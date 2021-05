In Topform präsentierte sich Sprinterin Denise Petry aus Weselberg bei der Kurpfalz-Gala.

Die 19-Jährige verbesserte bei dem Leichtathletik-Meeting im Weinheimer Sepp-Herberger-Stadion ihre erst eine Woche zuvor in Saarbrücken erzielte Bestzeit über 100 Meter um 21 Hundertstelsekunden. Die angehende Physiotherapeutin, für den SV Go Saar 05 am Start, überquerte im Finale die Ziellinie als Dritte in 12,06 Sekunden. Es siegte Viktoria Koletzko vom LV Wiesbaden in 11,71 Sekunden vor Julia Simon (LV Pliezhausen/11,98). Ihren Vorlauf hatte Petry bei kühlen 10 Grad in 12,26 Sekunden gewonnen. „Mit 14 Grad im Endlauf war es nicht ganz so kühl wie im Vorlauf, aber immer noch nicht optimal. Wenigstens schien etwas die Sonne. Ich bin mehr als zufrieden“, zog sie ihr Fazit.