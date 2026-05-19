Der Wertstoffhof in der Pirmasenser Ohmbach bleibt am Freitag und Samstag, 22. und 23. Mai, geschlossen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung Pirmasens hervor. Demnach ist auch die Grünschnitt-Annahmestelle an den beiden Tagen zu. Letzte Anlieferungen vor Pfingsten sind laut Stadt am Donnerstag, 21. Mai, möglich.

Der Standort liegt in der Straße „Am Innweg“. Die Schließung erfolgt wegen der Feiertage; mittwochs sowie an Sonn- und Feiertagen ist der Wertstoffhof grundsätzlich nicht geöffnet.

Ab Dienstag, 26. Mai, ist der Betrieb regulär geöffnet: montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr, samstags von 8.30 bis 14 Uhr.

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