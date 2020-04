Bürger sollen prüfen, ob Entsorgung von Wertstoffen und Grünschnitt tatsächlich unaufschiebbar ist.

Der Wertstoffhof Ohmbach nimmt nach Ostern den Betrieb wieder auf. Die Anlage wurde unter Berücksichtigung der momentan geltenden Abstandsregeln entsprechend auf den Anlieferverkehr vorbereitet. Dazu wurden spezielle Hinweisschilder montiert und die Anzahl der Aufsichtskräfte wurde erhöht. „Wir bitten die Bürger eindringlich, vorab individuell zu prüfen, ob eine Entsorgung von Wertstoffen und Grünschnitt in der jetzigen Situation unaufschiebbar ist“, fordert Thomas Iraschko, Leiter des städtischen Wirtschafts- und Servicebetriebs. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes seien Kunden angehalten, den Anweisungen des Personals unbedingt Folge zu leisten und beim Ausladen den Mindestabstand von zwei Metern zu Anliefernden und Mitarbeitern strikt einzuhalten. „Nur wenn sich alle gleichermaßen an die Regeln halten, ist ein geordneter Betrieb des Wertstoffhofs möglich“, so Iraschko. Durch die dringend notwendigen Zugangsbeschränkungen rechnen die Verantwortlichen mit Wartezeiten.

Tiere schützen

Auf dem Wertstoffhof angenommen werden kostenlos und in haushaltsüblichen Mengen Möbelholz, Altpapier, Pappe, Batterien, Akkus, CDs, DVDs, Drucker- und Tintenpatronen sowie Tonerkartuschen, Elektrogeräte und Behälterglas, Korken, Kunststoffe, Metallschrott und Sperrmüll. Bauschutt und Grünschnitt können gegen Gebühr angeliefert werden. Die Stabstelle Umweltschutz hat aus gegebenem Anlass darauf hingewiesen, dass nach Bundesnaturschutzgesetz zurzeit keine Bäume (außerhalb des Waldes), Hecken, Sträucher oder andere Gehölze geschnitten werden dürfen. Dies diene dem Schutz wild lebender Tiere – vor allem von Vögeln. Diese dürften nicht beunruhigt und damit beim Nestbau oder Brüten gestört werden, auch nicht in privaten Gärten.

Auskünfte zur Abfalltrennung erteilen die Mitarbeiterinnen der Abfallberatung unter Telefon 06331/ 842490. Weitere Informationen stehen im Internet unter www.pirmasens.de/abfall.

Öffnungszeiten