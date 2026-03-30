Wegen der Osterfeiertage bleibt der Wertstoffhof in der Ohmbach inklusive Grünschnitt-Annahmestelle von Karfreitag, 3. April, bis einschließlich Ostermontag, 6. April, geschlossen. Letztmals vor Ostern ist der Wertstoffhof am Donnerstag, 2. April, geöffnet, teilt die Stadtverwaltung mit. Ab Dienstag, 7. April, gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten: montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 14 Uhr. Mittwochs sowie an Sonn- und Feiertagen ist der Wertstoffhof geschlossen. Für weitere Auskünfte stehen die Mitarbeiterinnen der Abfallentsorgung unter Telefon 06331 240824 zur Verfügung.