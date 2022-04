Vorhandene Videoaufnahmen belegen, dass zwei unbekannte Täter am Dienstag um 1.10 Uhr mit einem Kraftfahrzeug den Feldweg neben dem Industriegebiet befuhren. Sie stellten das Fahrzeug ab und durchschnitten zwei Zäune im hinteren Bereich der Rudolf-Diesel-Straße. Auf dem dortigen Firmengelände wurden zwei Mercedes-Sprinter aufgebrochen. Die Täter stahlen mehrere Bohrmaschinen der Marke Makita. Es wird derzeit von einem Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ausgegangen. Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.