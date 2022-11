Ein Schwelbrand im Keller eines Firmenhauses, direkt neben dem Tanklager, war gestern das Szenario für die Übung der Werksfeuerwehr von Kömmerling und Profine. Eine im Ernstfall sehr gefährliche Lage, bei der nicht nur die Werksfeuerwehr, sondern auch die städtische Feuerwehr anrücken muss.

Der Alarm wird Punkt 15.12 Uhr ausgelöst: Aus dem Keller des Hauses Lippert, einer ehemaligen Gärtnerei, die mittlerweile von Profine und Kömmerling in der Zweibrücker Straße genutzt wird, dringt dichter Qualm. Wehrleiter Markus Kippenberger weist per Funk die Werksfeuerwehr an, auszurücken, drei Personen befinden sich seinen Angaben nach noch im Gebäude.

„Florian Kömmerling, bitte kommen, rückt mit allen Einsatzwagen aus“, heißt es. Es dauert nur wenige Minuten, bis das Martinshorn in der Ferne erklingt, drei Wagen fahren binnen kürzester Zeit auf das Gelände, auf dem das betroffene Gebäude sonst als Verwaltungsgebäude genutzt wird. Der Brandherd ist schnell gefunden: Im Keller des Hauses gibt es einen Schwelbrand, das Treppenhaus und die erste Etage des Gebäudes ist komplett verraucht.

Auch die städtische Wehr rückt an

Während einer der 13 ehrenamtlichen Feuerwehrmänner damit beschäftigt ist, das Tanklager unweit des Hauses mit Wasser abzuschirmen, damit das Feuer keine Gelegenheit hat, überzugreifen und Schlimmeres zu verursachen, wird eine Leiter zum Balkon des Hauses hin aufgestellt, über den die im Haus befindlichen Personen gerettet werden sollen.

„Wir benötigen die Unterstützung der Stadtfeuerwehr“, ruft Kippenberger ins Funkgerät, in Sekundenschnelle wird reagiert und Antwort gegeben. Wieder ein paar Minuten später hört man erneut das Martinshorn, diesmal von den städtischen Kameraden, die in Windeseile die Zweibrücker Straße entlangpreschen. Jeder auf der Fahrbahn macht Platz, ohne Verzögerung kann das Gelände angefahren werden. Die städtische Wehr ist mit fünf Mann im Einsatz, kurz vorher haben sie einen realen Großeinsatz hinter sich gebracht.

Ersthelfer vom arbeitsmedizinischen Dienst

Von der anderen Gebäudeseite beginnen die Männer mit den Löscharbeiten und bringen gemeinsam mit der Profine-Werksfeuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle. Das Zusammenspiel von städtischer und Werksfeuerwehr, der eigentliche Schwerpunkt der Übung, funktioniert am besten, wenn jeder seinen eigenen Abschnitt hat, erläutert Kippenberger weiter. „Feuer gelöscht – Wasser Halt“, ruft er jetzt über das Funkgerät.

Mittlerweile sind auch die letzten Mitarbeiter aus dem Gebäude befreit. Hustend, humpelnd und von Feuerwehrleuten gestützt, treten sie ins Freie und werden von Ersthelfern des arbeitsmedizinischen Dienstes in Empfang genommen. Betriebsärztin Claudia Kömmerling-Schneider versorgt die Betroffenen mit Sauerstoff, eine Rauchgasvergiftung ist möglich. Auch – aufgeschminkte – Brandwunden werden versorgt und Verbände angelegt. Nun gilt es, auf die Rettungssanitäter zu warten. Zumindest im Ernstfall.

Nach 45 Minuten ist alles vorbei

„Nachdem der Brand jetzt gelöscht ist, beginnen die Lüftungsmaßnahmen“, erklärt Wehrleiter Kippenberger. Mit Überdrucklüftern werden die verrauchten Etagen und Treppenhäuser „entraucht“, wie man in der Feuerwehrsprache sagt. Nach 45 Minuten ist der Einsatz erfolgreich beendet. Einen tatsächlichen Brand gebe es auf dem Gelände von Kömmerling und Profine nur extrem selten. Laut Kippenberger liegt dies an einem guten, vorbeugenden Brandschutz. Einmal im Monat ist für die Werksfeuerwehr trotzdem Übungstag, um für den Ernstfall gerüstet zu sein.