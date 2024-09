Die neue Koalition aus CDU, FWB und FDP will am kommenden Montag im Stadtrat erneut das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt der Debatte rücken. Konkret geht es darum, an neuralgischen Plätzen in der Innenstadt Videokameras aufzuhängen.

Die Verwaltung soll beauftragt werden, die Einführung einer Videoüberwachung am Exerzierplatz, am Schlossplatz