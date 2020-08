Die Stadtratsfraktion und der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen laden ein, an einer Stadtrundfahrt der besonderen Art teilzunehmen: Die Grünen wollen auf die Probleme und Gefahren des Radverkehrs in Pirmasens aufmerksam machen und gemeinsam mit Interessierten eine Radrundfahrt durch die Innenstadt unternehmen. Treffpunkt ist am Samstag, 15. August, um 10.30 Uhr auf dem Exerzierplatz vor dem Rathaus. „Wir wollen weg von der hauptsächlich am Autoverkehr orientierten Verkehrspolitik, hin zu einer klimaverträglichen, fußgänger- und fahrradfreundlichen Verkehrsplanung“, sagen Annette Sheriff (Fraktionsvorsitzende) und Felicitas Lehr (Sprecherin des Kreisverbands). Das von der Stadt in Auftrag gegebene Verkehrsentwicklungskonzept sowie der Koalitionsvertrag der regierenden Ratsfraktionen würden bereits eine Menge Anhaltspunkte geben, die nun im Sinne aller Bürger auch umgesetzt werden müssten. Der Innenstadtverkehr müsse zugunsten der Abgas- und Lärmreduzierung entschleunigt werden. Dies führe zu mehr Wohnqualität, aber auch zu mehr Verkehrssicherheit, insbesondere für Kinder, Senioren und Radfahrer. Themen bei der Stadtrundfahrt der Grünen sind Tempo 30 in Wohngebieten, die Nutzung von Einbahnstraßen durch Radfahrer in beide Richtungen, die Öffnung der Fußgängerzone für Radfahrer (Schritttempo), Fahrradvorrangstreifen (rote Flächen) bei reduziertem Querschnitt für Pkw-Spuren auf allen Straßen mit Tempo 50, fußgänger- und radfahrfreundliche Ampelschaltungen, Einrichten von Ladestationen für E-Bikes und E-Roller, konsequentes Vorgehen gegen zugeparkte Gehsteige und Radwege.