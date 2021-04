Der Redaktionsleiter der „Pirmasenser Rundschau“ verabschiedet sich mit dieser Kolumne in den Ruhestand.

Noch drei Tage ...

Als altgedient mag ein Lokalredakteur gelten, wenn er drei Oberbürgermeister im Amt erlebt hat. Bei mir sind’s vier. Deshalb geht’s Richtung ausgedient.

Meine ersten Einträge ins Terminbuch der Redaktion Pirmasens datieren aus dem November 1998. In der Stadt war OB-Wahlkampf, ich stieß als neuer Leiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Pirmasens hinzu. Der noch amtierende Oberbürgermeister Robert Schelp (SPD) war damals schon schwer erkrankt und Joseph Krekeler (CDU) führte als Bürgermeister die Geschäfte. Auch dieser Amtsbonus, aber insbesondere seine Popularität bescherten ihm einen grandiosen Sieg über den Sozialdemokraten Norbert Stretz.

Ratlos in der Kulisse

Die Termine des Oberbürgermeisters Joseph Krekeler waren fortan häufig auch Termine der Redaktion, akkurat festgehalten im Terminkalender. Außer ...

Außer den Donnerstagabenden in der Kulisse. Die standen nicht im Terminbuch. Dort pflegte Krekeler sein Feierabendbier zu trinken und er war nicht unglücklich, wenn sich der Redakteur der RHEINPFALZ gelegentlich dazu gesellte – natürlich auf den einen oder anderen Hinweis zur Stadtpolitik hoffend. Den gab’s auch, aber in der Regel so verschwurbelt und hintergründig, dass der ratlose Journalist am Ende mehr Fragen als Antworten hatte. Aber amüsant waren die Abende trotzdem.

Die Rechtsgelehrten sind so

Der leider viel zu früh verstorbene Krekeler hatte noch während seiner Amtszeit den Weg bereitet für seinen späteren Nachfolger Bernhard Matheis. In den Jahren 2003 bis April 2019 machten denn auch die Pressegespräche mit dem promovierten Juristen aus Rodalben einen nicht geringen Teil der Eintragungen im Terminkalender aus.

Mit Matheis habe ich anfangs gehadert. Nicht weil er in der Kulisse kein Bier mit mir getrunken hat, sondern weil er mir zu sehr ausschweifte, zu weit ausholte, zu spät auf den Punkt kam. Erst als ein Mitglied meiner Familie selbst den absonderlichen Hang zur Juristerei entwickelte, wurde mir klar: Die Rechtsgelehrten sind so. Analysieren eine Sache ausgiebig von allen Seiten und präsentieren das Ergebnis ihres Nachdenkens erst ganz am Ende. Die Journalisten aber mögen’s kurz und knackig, das Wichtige muss an den Anfang. Immerhin: Das Wissen um die Besonderheit der Juristerei hat mich gelehrt, geduldig zu sein mit OB Matheis.

Facebook statt Kulisse

Seit Mai 2019 bestimmt Markus Zwick als Oberbürgermeister die Terminlage der Redaktion mit – oder auch nicht. Joseph Krekeler bin ich damals in die Kneipe gefolgt, um mehr als das Übliche zu erfahren. Wie und wohin ich Markus Zwick folgen soll, weiß ich nicht so recht (im Gegensatz zu meinen jüngeren Kollegen). Statt seine Anhänger und Kritiker vor echter Kulisse an seinen Gedanken teilhaben zu lassen, informiert und bespaßt er seine „Follower“ in den sogenannten sozialen Medien. Augenscheinlich mit Erfolg. Alles hat halt seine Zeit. Aber ich bin überzeugt: Wenn wir irgendwann einmal hinterfragen müssen, warum unser demokratisches System gescheitert ist, dann werden Facebook & Co. eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. Hass, Wut und Lügen untergraben den gesellschaftlichen Konsens. Aber das ist ein anderes Thema.

Früher satt

Noch drei Tage ...

Es gäbe noch viel zu erzählen über das, was in den zurückliegenden 22 Jahren so alles in meinem Terminkalender stand. Geblieben ist zum Beispiel die Erinnerung an die mitunter ausgedehnten Feiern des Stadtrats nach der letzten Ratssitzung im Dezember. Da musste schon mal zu später Stunde der Wirt die Stühle auf den Tisch stellen, um den Kommunalpolitikern zu signalisieren: Feierabend. Das beste Sitzfleisch hatten übrigens die Sozialdemokraten. Heute brechen die Gäste aus der Stadtverwaltung und dem Stadtrat nach dem Essen meist zeitig auf. Alle, denn auch die Genossen sind älter geworden ...

Noch drei Tage...

„Vunn de Lung uff die Zung“

Die Journalisten mögen’s – wie gesagt – kurz und knackig. Aber was tun, wenn der Terminkalender leer ist, wenn nichts passiert in der Stadt, wenn die Zeitung aber trotzdem gefüllt werden muss? Ein verlässlicher Gesprächspartner war und ist in diesem Fall Erich Weiss, Einzelhändler und CDU-Kommunalpolitiker. Gefühlt zu jeder Tages- und Nachtzeit ist er bereit und in der Lage, ohne Scheu auch über unangenehme Dinge zu sprechen und druckreife Zitate zum Besten zu geben, die jeden Zeitungsbericht schmücken.

Erich Weiss sei an dieser Stelle auch stellvertretend für den Typ Pirmasenser genannt, mit dem ich anfangs gefremdelt, den ich dann aber schnell zu schätzen gelernt habe. „Vunn de Lung uff die Zung“, so mögen’s die Pirmasenser. Sagen, was sie denken. Und nicht erst ein halbes Jahr später, sondern sofort und ungefiltert. Das ist tatsächlich kein schlechter Weg der Konfliktbewältigung.

Noch drei Tage, dann ist Schluss.

Die Zukunft der Zeitung liegt im Lokalen

Ich war immer gern Lokalredakteur. Weil es in der Berichterstattung um die Menschen vor Ort geht, um Pirmasens und die Südwestpfalz; nicht um Berlin, Moskau, Peking oder Washington. Und weil man unmittelbar ein Feedback bekommt auf das, was man geschrieben hat. Oft verbale Prügel, selten Lob. Aber das gehört zum Geschäft. Lange wurde der Lokaljournalismus gering geschätzt. Das hat sich geändert. „Die Zukunft der Zeitung liegt im Lokalen“, diese Überzeugung hat sich durchgesetzt.

Noch drei Tage, dann verabschieden sich mein Terminkalender und ich aus der Lokalredaktion Pirmasens. Für mich beginnt ab 1. Februar die passive Phase meiner Altersteilzeit. Vorher nehme ich noch Resturlaub. Mein Terminkalender kommt in die Tonne. Künftig geht’s rein elektronisch. Zeit zu gehen.