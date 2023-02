Die anderthalbjährige Mischlingshündin Luna hat bisher nicht viel kennengelernt in ihrem Leben und neue unbekannte Dinge findet sie erstmal gruselig. Schwäche zeigen durfte sie bisher nicht, weil keiner da war, der die Dinge für sie geregelt hat. Für Luna werden Menschen gesucht, die ihr zeigen, dass sie nichts regeln muss und die sie sicher durch neue Situationen und an fremden Dingen vorbei führen. Im Tierheim zeigt sie sich mit Hunden verträglich und diese geben ihr auch bei den Spaziergängen eine gewisse Sicherheit. Ein vorhandener souveräner Ersthund im neuen Zuhause wäre von Vorteil. Hundeanfänger sind eher nichts für Luna, Kinder im Teenageralter, die den Umgang mit Hunden kennen, sollten kein Problem sein. Wer sich für Luna interessiert, hinterlässt unter 06331 65977 eine Nachricht oder schreibt eine Mail an anfragen@tierheim-pirmasens.de.