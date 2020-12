Menschen ab 60 Jahren und jüngere mit Vorerkrankungen – wie Asthma, Demenz, Diabetes, chronische Herz- oder Niereninsuffizienz – erhalten bis 6. Januar drei kostenlose Masken. Ab Januar geben die Krankenkassen Gutscheine für den weiteren Bezug aus.

Rund 27 Millionen Menschen zählen in Deutschland zur Risikogruppe. Insgesamt will die Bundesregierung 400 Millionen Schutzmasken ausgeben, was den Bund laut Verordnung 2,5 Milliarden Euro kostet.