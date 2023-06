Devil ist laut Tierheim, ganz im Gegensatz zu seinem Namen, ein „wirkliches Herzchen“, ein netter Junghund, dem noch ein wenig Erziehung fehle. Devil kam mit seinem Hundekumpel Charly zusammen über das Veterinäramt ins Tierheim. Nach einigen Wochen im Tierheim macht er sich jetzt auf die Suche nach seinem Für-immer-Zuhause.

Devil zeigte sich im Tierheim unkompliziert und freundlich. Er kennt Katzen, zeigt sich auch mit Artgenossen verträglich und hat eine handliche Größe. Vieles sei aber noch ausbaubar: Leinenführigkeit, Rückruf, all die Kleinigkeiten, die ein Hund in seinem Alter normalerweise kann. Devil mache es einem aber leicht, ihm diese Dinge bestimmt schnell beizubringen. Er ist den Menschen sehr zugewandt, will gefallen und ist sehr verschmust.

Allerdings sollte er zu Beginn im neuen Zuhause nicht zu lange allein sein müssen. Im Tierheim haben sich Devil und sein Freund Charly als „ambitionierte Innendekorateure“ erwiesen. Wenn er aber einen geregelten und spannenden Tagesablauf hat, sollte das sicher kein Problem sein, vermuten die Mitarbeiter des Tierheims.

Devil würde sich sicher über Hundegesellschaft freuen. Im Tierheim lebt er mit seinem Kumpel zusammen. Die beiden mögen sich, dürfen aber gerne getrennt voneinander umziehen. Vorstellbar wäre auch ein Zuhause mit Kindern.

Info



Anfragen ans Tierheim Pirmasens, 06331 65977 oder anfragen@tierheim-pirmasens.de