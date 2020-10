Aufgrund der geänderten Corona-Lage sind Besuche im Tierheim bis auf Weiteres nur noch nach vorheriger Anmeldung möglich. Das teilte das Tierheim am Dienstag mit. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und die Versorgung der Tiere stehen nun im Vordergrund“, so die Tierschützer. Tiervermittlungen werden weiterhin nur noch nach Terminabsprache stattfinden. Das Tierheim ist zu erreichen unter der Telefonnummer 06331/65977 oder per E- Mail unter info@tierheim-pirmasens.com unter Angabe einer Rufnummer. Das Ausführen von Hunden und eine ehrenamtliche Mithilfe sei momentan nur für bereits bekannte und eingewiesene Helfer möglich.