Kreativität lässt sich nicht stoppen – auch nicht in Zeiten der Corona-Pandemie. Damit die Verbindung zwischen Künstlern und Publikum nicht abreißt, hat Pirmasens einen eigenen Youtube-Kanal „Pirmasens Live“. Darauf ist am Samstag, 13. März, ein Live-Stream-Konzert der Rocking Tones aus der Festhalle zu sehen.

Die stilistischen Wurzeln der Band liegen im Rock’n’Roll, Rockabilly, Ska, Swing, Punk und Pop. Die fünf Musiker um den Hengsberger Leadsänger und Gitarristen Patric Schwab sind bekannte Gesichter in der Musikszene der Südwestpfalz. Thomas Kunz sorgt mit seinem Saxofon für einen breiten Soundteppich im Background sowie spannende Solis. Rüdiger Blügel groovt am Bass. Mit Dirk Buchmann sitzt ein Routinier am Schlagzeug. Markus Semmet konzentriert sich auf die Gitarre und den Background-Gesang. Ab und an zieht es den Rocking-Tones-Mitbegründer aber auch an die vorderste Front.

Handgemachte Musik versprechen The Rocking Tones bei ihrem Auftritt am Samstag, 13. März, ab 19 Uhr. Der virtuelle Besuch in der Pirmasenser Festhalle via www.pirmasens.de/live ist kostenfrei.