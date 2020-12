Pfarrer Johannes Pioth, Dekan in Pirmasens:

„An Weihnachten hat man meist eine andere Sicht auf die Dinge, bei vielen kommen dann Erinnerungen an die eigene Kindheit und Jugend auf, wo man vielleicht einen Gottesdienst zusammen mit der Familie besucht hat. Für mich selbst gehört die Kirche selbstverständlich zum Glauben dazu - viele, die sonst nicht in die Kirche gehen, sehen das gerade an Weihnachten genauso. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass das Weihnachtsfest sehr stark mit Emotionen und Ritualen verknüpft ist. Auch die Gestaltung des Gottesdienstes ist dann ein wenig feierlicher als sonst und das gefällt den Menschen einfach gut. Wenn ich nur an Heiligabend in die Kirche gehe, ist auch das ein Ausdruck von Kirchenbindung. Zudem bin ich der Ansicht, dass wenn jemand nur ein Mal im Jahr unseren Gottesdienst besucht, er zu Weihnachten auch einen Anspruch auf eine schöne und feierliche Messe hat“.