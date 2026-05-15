Kleines Organ, großes Thema: Viele haben beim Arzttelefon zum Thema Schilddrüse angerufen. Dabei machte der Fachmann vor allem eines deutlich.

Probleme mit der Schilddrüse haben viele Menschen in Deutschland. Gut jeder fünfte Erwachsene ist von einer Unter- oder Überfunktion dieser wichtigen Hormondrüse im Hals direkt unterhalb des Kehlkopfs betroffen oder hat kleine Knoten auf dieser Drüse. Der große Zuspruch bei der einstündigen Arzttelefonaktion mit Peter Gaßmann, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Städtischen Krankenhaus Pirmasens, zeigte das große Interesse an diesem Thema.

„Die meisten Probleme, die die Schilddrüse verursacht, erfordern keinen chirurgischen Eingriff“, sagte Gaßmann, der Leiter des Schilddrüsenzentrums im Pirmasenser Krankenhaus ist. Die meisten der Anrufer – etwas mehr Frauen als Männer – waren im Alter zwischen 60 und Mitte 70. Eine Anruferin schilderte dem Arzt ihre Schluckbeschwerden, die sie auf eine vergrößerte Schilddrüse zurückführte. Man habe ihr eine Operation empfohlen, sagte sie. Nach einigen Fragen zu Laborwerten und ob eine Über- oder Unterfunktion der Drüse bekannt sei, sah Gaßmann zunächst keinen zwingenden Grund für eine OP; auch nicht bei kleinen Knoten auf der Schilddrüse. Doch bei einem kurzen Telefongespräch sei keine aussagefähige Diagnose möglich. Der Weg führe bei anhaltenden Schluckbeschwerden am besten über den Hausarzt. Dann vielleicht zu einem Facharzt für Hormone in einer endokrinologischen Praxis. Gaßmann verwies dazu auf die Gemeinschaftspraxis für Radiologie und Nuklearmedizin im Untergeschoss des Krankenhauses.

Gaßmann: Gewichtsabnahme kommt nicht von allein

Eine Unterfunktion der Schilddrüse führt wegen einer verminderten Produktion von Hormonen zu einem verlangsamten Stoffwechsel, zu Müdigkeit und Frieren sowie oft zu einer Gewichtszunahme. Eine 66-jährige Anruferin, deren Hormonmangel durch die Einnahme von Schilddrüsenhormonen ausgeglichen wurde, klagte über ihr Gewicht, das sie trotzdem kaum in den Griff kriege. Die Gewichtsabnahme komme nicht von allein, erfordere eine angepasste gesunde Ernährung und könne Jahre dauern, sagte Gaßmann, der auch auf lange Regulationsschleifen bei der Hormonproduktion hinwies.

Mehrfach wurde der Facharzt am Telefon auf Knoten an der Schilddrüse und der Nebenschilddrüse angesprochen. Eine Frau sprach von einem Druckgefühl im Hals, Hustenreiz und einem von außen ertastbaren rund drei Zentimeter großen Knoten. Bei gutartigen Knoten kann eine Therapie mit speziellen Schilddrüsenhormonen versucht werden, um das Wachstum zu hemmen, sagte der Schilddrüsenspezialist und Chirurg. Eine weitere schonende Behandlung von gutartigen Knoten, die zu viele Hormone produzieren, sei eine Methode, bei der radioaktives Jod den Knoten von innen auflöse. Eine teilweise oder vollständige chirurgische Entfernung eines Knotens wird bei Verdacht auf Bösartigkeit, bei starkem Wachstum oder wenn der Knoten durch seine Größe auf die Luft- oder Speiseröhre drücke, in Betracht gezogen. Für solche Operationen und passende Informationen sei das Krankenhaus mit seiner Chirurgie und dem Schilddrüsenzentrum Pirmasens im Haus sehr gut aufgestellt, sagte Chefarzt Gaßmann.