In der Zweibrücker Festhalle wurde es laut und lebendig zur Show „Let’s Burlesque“. Die Moderatorin Miss Evi schaffte es, dass fast das ganze Publikum stöhnte.

Stöhnen ist ein eher untypischer Klang für die Halle, der jedoch zeigte, wie intensiv die Atmosphäre während der Burlesque-Show war. Schon zu Beginn wurde das Publikum aktiv eingebunden. Evi Niessner heizte die Stimmung an und stellte provokant die Frage: „Seid ihr heiß?“ Die Zweibrücker enttäuschten nicht.

Nur wenige Besucher wussten zunächst genau, was Burlesque eigentlich ist. Lediglich eine Handvoll Frauen meldete sich auf die Frage mit Jubel. „Was macht ihr dann hier?“, konterte die Moderatorin mit einem Augenzwinkern und sorgte damit für erstes Gelächter im Saal. Der Begriff bezeichnet eine grotesk-parodistische, auch erotisch aufgeladene Spielart des US-Entertainment im frühen 20. Jahrhundert.

Lebensfreude der „Wilden Zwanziger“

Die rund 20-minütige Einleitung setzte den Ton des Abends. Es geht um Lebensfreude, Mut und darum, auch einmal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Träume zu leben und Dinge zu wagen, die man/frau sich sonst vielleicht nur heimlich vorstellen würde.

Im Mittelpunkt stand eine klare Botschaft: „Alle Arten von Schönheit feiern.“ Frauen, unabhängig von Alter oder Aussehen, wurden hier nicht nach Modelmaßen bewertet. Vielmehr sei Burlesque es eine Einstellung zum Leben, so Miss Evi. Es geht um Eleganz, Selbstbewusstsein und Individualität. Genau dieser Ansatz wurde vom Publikum sichtbar positiv aufgenommen.

Klassische Klänge der Burlesque

Musikalisch wurde der Abend von der Berliner All-Star-Band The Glanz begleitet, die mit roter und weißer Kleidung optisch an die 1920er Jahre erinnerte. Die Live-Musik bewegte sich zwischen Jazz, Swing und Blues. Das sind die klassischen Burlesque-Klängen.

Ein besonderer Moment entstand, als der begabte Pianist Rainer Leupold alias Mr. Leu selbst zu singen begann. Seine Stimme überraschte viele Besucher und entwickelte sich schnell zum heimlichen Highlight des Abends.

Federn, Glamour und viel Humor

Visuell setzte die Show auf klassische Burlesque-Elemente: Federn, Glamour und viel Humor. Die Tänzerinnen des Abends wurden als „drei Schwestern“ humorvoll angekündigt: mit drei verschiedenen Müttern und einem gemeinsamen Vater aus Berlin, Frankreich und Argentinien. In weißen Federkostümen bewegten sie sich über die Bühne wie schwebende Engel. Auch das Publikum blieb nicht trocken: Mit Champagner wurde großzügig gespritzt, so dass Besucher in den vorderen Reihen sogar vorsorglich Ponchos erhielten.

Neben den tänzerischen Einlagen spielte die Moderatorin eine sehr zentrale Rolle. Mit humorvollen Kommentaren führte sie durchs Programm, bezog das Publikum aktiv ein. Spannend wurde es aber erst bei der Interaktion mit dem Publikum. So durfte eine Zuschauerin spontan zum Saxophon tanzen. Auch gemeinsames Singen wurde ausprobiert: Erst sollten die Männer mitsingen, mit eher verhaltenem Erfolg. Als die Frauen an der Reihe waren, klang der Saal deutlich kräftiger. Sie durften nicht nur Ihre Gesangskünste unter Beweis stellen, sondern auch das Stöhnen.

Alles andere als prüde

Zuschauerin Patricia Kastel aus Zweibrücken zeigte sich begeistert: „Wir kennen Burlesque schon aus Saarbrücken und tanzen gerne mit. Die Band ist toll, der Stil erinnert an die 20er Jahre, sehr ästhetisch:“ Auch Wolfgang Ohlert war beeindruckt: „Der Mann am Klavier hat mich besonders begeistert. So etwas sieht man in der Provinz nicht oft.“

Am Ende blieb eine Show, die den Glamour der 1920er Jahre mit modernem Humor verband. Und eins steht fest: Die Stadt war an diesem Abend alles andere als prüde.