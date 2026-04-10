Bei der Telefonaktion zur Schaufensterkrankheit, der PAVK, steht Mediziner Martin Hartmann vom Städtischen Krankenhaus Pirmasens Rede und Antwort.

Die Abkürzung PAVK sagt den meisten Menschen nichts. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit ist aber als Schaufensterkrankheit gut bekannt. Sie ist eine Volkskrankheit, sagt Martin Hartmann, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin am Städtischen Krankenhaus Pirmasens. Der Gefäßspezialist beantwortet am Mittwoch, 15. April, ab 17 Uhr eine Stunde lang telefonisch Fragen zu PAVK und Arteriosklerose.

Bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit sind durch Ablagerungen Blutgefäße verengt, oft die der Beine, sagt Hartmann. Dadurch sei irgendwann die Blutversorgung nicht mehr gewährleistet, die Muskulatur bekomme zu wenig Sauerstoff.

PAVK verläuft in vier Stadien

Betroffene spüren nach einer bestimmten Laufstrecke Schmerzen in den Beinen, sie müssen stehenbleiben. Schaufensterkrankheit nennt man PAVK auch, weil viele Erkrankte vorgeben, sich Schaufenster anzusehen, um dieses Problem zu kaschieren. Tatsächlich warten sie aber darauf, dass die Schmerzen nachlassen und sie weitergehen können.

Martin Hartmann ist Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin am Städtischen Krankenhaus Pirmasens und beantwortet Leserfragen am Arzttelefon der RHEINPFALZ. Foto: Markus Fuhser

Mehr als 4,5 Millionen Menschen sind von PAVK betroffen. Vier Stadien unterscheiden die Gefäßmediziner. „Im Stadium eins hat man zwar schon Gefäßveränderungen, aber noch keine Beschwerden“, erläutert Hartmann. Im zweiten Stadium kommt es zu Beschwerden beim Laufen, im dritten Stadium sind die Schmerzen auch bereits in Ruhe spürbar. Durch rechtzeitiges Erkennen und das Einleiten einer Behandlung können schwere Folgeschäden vermieden werden.

Weg zum Gefäßspezialisten nicht immer klar

In Stadium vier sind die Beine dann durch die Verengungen der Arterien so stark mit Sauerstoff unterversorgt, dass offene Stellen entstehen können. Ursachen für die PAVK seien vor allem Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus und erhöhte Cholesterinwerte, sagt der Chefarzt. Aber auch Veranlagung spiele eine wichtige Rolle. Vor allem ältere Menschen erkranken an PAVK.

Für Menschen mit Beinschmerzen ist der Weg zum Gefäßspezialisten oft nicht der direkte, denn Schmerzen in den Beinen können auch häufig als Wirbelsäulen- und Gelenkprobleme fehlinterpretiert werden. Zudem spürt man Schmerzen oft im Gesäß oder in der Hüfte, wenn beispielsweise in den Beckenarterien Verengungen auftreten. Oder man spürt Probleme durch Verengungen im Unterschenkel eher im Fuß.

Welche Untersuchungen gemacht werden

Deshalb müsse zunächst festgestellt werden, ob eine Durchblutungsstörung Ursache der Schmerzen ist, sagt Hartmann. Zunächst erfolgt eine körperliche Untersuchung, der arterielle Puls wird an verschiedenen Stellen ertastet, der Blutdruck im Bereich der Knöchelarterien gemessen und eine Ultraschalluntersuchung, sogenannte Duplexuntersuchung, durchgeführt. Bei bis dahin nicht eindeutigen Befunden kann eine Gefäßdarstellung durch Computertomografie oder Kernspintomografie angeschlossen werden. Dann werde entschieden, ob eine konservative Behandlung, also ohne operative Eingriffe, die Probleme lösen kann.

Muss operiert werden, dann erfolge das meist minimalinvasiv, also mit örtlichen kleinen Einschnitten, sagt Hartmann. „Wir können Adern aufdehnen, Stents setzen und mit speziellen Kathedern Gerinnsel entfernen.“

Viele Patienten haben auch Herzprobleme

Sehr wichtig sei, die Probleme rechtzeitig zu erkennen. Dann seien auch Folgen der peripheren Verschlusskrankheit gut behandelbar. Berücksichtigen müsse man auch, dass viele Patienten nicht nur in einem Gefäßareal Probleme haben, erläutert der Mediziner. Denn 40 bis 50 Prozent der Menschen, die unter einer PAVK leiden, seien auch von einer koronaren Herzkrankheit betroffen.

„Der Mensch ist so alt wie seine Gefäße“, zitiert Chefarzt Martin Hartmann den berühmten Arzt Rudolph Virchow (1821-1902), der als einer der Begründer der modernen Krankheitslehre gilt. Denn die Gefäßgesundheit sei ein Spiegelbild des gesamten Organismus.

Info

Das RHEINPFALZ-Arzttelefon mit Martin Hartmann, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin am Städtischen Krankenhaus Pirmasens, zum Thema arterielle Verschlusskrankheit findet statt am Mittwoch, 15. April, von 17 bis 18 Uhr. Interessierte können in dieser Zeit unter der Telefonnummer 06331 7141485 anrufen.

