Jens Hublitz haben wir spontan in der Fußgängerzone angesprochen. Im Interview hat uns der Pirmasenser verraten, warum er seine Stadt unterstützt, wo es nur geht, und warum er als Tennistrainer in der Lage ist, auch gleich einen Tennisarm zu behandeln.

Wer sind Sie denn und wo kommen Sie her?

Ich bin Jens Hublitz und komme aus Pirmasens. Ich bin Physiotherapeut und Tennistrainer. Ich lebe sehr gerne in Pirmasens und deshalb ist es mir auch wichtig, was so in der Fußgängerzone passiert. Ich freue mich immer, wenn ein bisschen was los ist und finde es gut, wenn etwas gemacht wird. Ich finde auch, dass nicht immer alles so negativ gemacht werden sollte. Natürlich gibt es einige Probleme, das sieht man ja auch am Leerstand. Aber da muss man einfach anpacken und die Stadt unterstützen. Das ist mir wichtig, das wollte ich einmal sagen.

Immer einfach ist das wohl nicht…

Natürlich nicht. Es ist auch für die Leute und Geschäftsleute nicht immer einfach. Wenn man einkaufen möchte, ist manchmal eben auch weniger da. Deshalb kann man nicht immer hier einkaufen. Aber man soll es trotzdem versuchen!

Was tun Sie als Einheimischer, um die Stadt zu unterstützen?

Ich kaufe größtenteils hier ein. Das, was man so bekommen kann. Meine Partnerin auch. Sie kauft ebenfalls das, was man hier bekommt.

Für welche Dinge fahren Sie weg oder nutzen den Online-Handel?

Für ausgefallene Sachen. Wenn ich irgendwas mit Musik haben möchte. Das kann man auch streamen, klar. Aber wenn ich jetzt doch mal etwas haben möchte, eine CD etwa, da bin ich etwas altmodisch, dann bestelle ich das. Weil das teilweise unmöglich ist, es hier zu bekommen. Aber das ist in anderen Städten genauso.

Und ihre Praxis für Physiotherapie ist auch in Pirmasens? Da können Sie als Tennistrainer ja gleich den Tennisarm behandeln…

Ja, so ist das. Das haben wir sehr häufig. Das hat mit der Unterarmmuskulatur zu tun und kommt bei den verschiedensten Berufen zustanden. Es heißt Tennisarm, weil es im Tennis häufig vorkommt. Das hat aber damit nicht immer etwas zu tun. In Jobs, in denen man oft am Computer sitzt und tippen muss, auch. Eine langwierige Sache. Man kann das passiv behandeln über den Physiotherapeuten, ein Arzt kann aber auch Spritzen geben. Übungen für zuhause gibt es auch in solchen Fällen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Ok, gut. Dann verraten Sie mir doch noch zum Schluss, was Sie heute noch vorhaben…

Ich habe gleich noch einen Patienten und heute Mittag und Nachmittag spiele ich Tennis.

Wo spielen Sie?

Beim TC Rot-Weiss am Haseneck.

Bei den Temperaturen heute ist das wirklich sportlich…

Ja, das stimmt. Heute geht’s bis abends um halb neun.