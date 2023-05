2021 wurden in Pirmasens 54 Ehen geschieden. Bei 23 Scheidungen waren minderjährige Kinder betroffen. Die Anzahl der gescheiterten Ehen ist wie die Anzahl der betroffenen Kinder rückläufig.

Ehescheidung: Für die Eltern ist der Beziehungsstress dann meist vorbei. Für Kinder geht er erst richtig los: Scheidungskinder stehen vor besonderen Herausforderungen. In Pirmasens gingen bei den 54 der im Jahr 2021 insgesamt geschiedenen Ehen in 23 Fällen Paare mit Kindern auseinander. Insgesamt waren laut den jetzt in der Regionaldatenbank Genesis aktualisierten Zahlen 36 minderjährige Kinder vom Scheitern der ehelichen Beziehung ihrer Eltern betroffen. Bei den Scheidungsverfahren an sich gibt es in Pirmasens verglichen mit dem Vorjahr eine Abnahme um acht zu vermelden. Landesweit sanken in Rheinland-Pfalz die Scheidungsfälle um 384 auf 7416.

31 Paare gingen 2021 in Pirmasens auseinander, ohne minderjährige Kinder zu haben (Vorjahr: 36). In solchen Fällen lässt sich das früher gemeinsame Leben zwischen den Beteiligten vergleichsweise einfach auseinanderdividieren. Aber in den übrigen 23 Ex-Ehen waren mehr als zwei Familienmitglieder betroffen: 15 Paare hatten ein Kind; acht waren Eltern von zwei Kindern oder sogar von mehr. Dass für die in Pirmasens betroffenen 36 Scheidungskinder (Vorjahr: 41) das Leben nicht mehr so einfach ist, zeigt das breite Beratungsangebot für Betroffene und die Forschung, die sich mit der Frage beschäftigt, was aus Scheidungskindern wird. Ergebnis: Die Trennung beeinflusst den weiteren Lebensweg, was nicht überraschend ist. Aber sich deswegen nicht zu trennen, wenn’s nicht mehr funktioniert, ist auch keine Lösung. Dauerstreitende Eltern beeinflussen den weiteren Lebensweg auch, und das nicht unbedingt positiv.

Auch deutschlandweit rückläufig

Deutschlandweit gingen im Jahr 2021 laut Statistischem Bundesamt 142.751 Ehen endgültig in die Brüche. Das waren 1050 oder 0,74 Prozent weniger als 2020, als es 143.801 Scheidungen gewesen waren. Scheidungskinder gingen daraus insgesamt 121.777 hervor: Das waren deutlich mehr als im Vorjahr mit 119.106 und ist ein Zuwachs um 2671 Scheidungskinder oder 2,19 Prozent.

Bei 88,9 Prozent der Ehescheidungen wurde der Scheidungsantrag mit Zustimmung des Ehegatten oder der Ehegattin gestellt. In den meisten Fällen war aber die Frau die treibende Kraft. Bei 6,9 Prozent wurde der Antrag von beiden Ehepartnern zusammen eingereicht. Bei den anderen 4,2 Prozent stimmten der Ehegatte oder die Ehegattin dem gestellten Antrag nicht zu.

2021 ließen sich etwa 1000 gleichgeschlechtliche Paare scheiden. 2020 waren es etwa 900 gewesen. Das sind allerdings bundesweite Werte. Warum? Eine lokale Auswertung wäre zwar auch möglich, aber die liefern die Statistischen Ämter seit Schaffung der Regionaldatenbank schon seit ein paar Jahren nicht mehr.