Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Corona-Beschränkungen haben die Zahl der Hochzeiten zurückgehen lassen. Während das Standesamt in der Vergangenheit jährlich rund 190 Hochzeiten verzeichnete, waren es im vergangenen Jahr nur noch 153. Dieses Jahr waren es bislang 137. Auffällig: Sehr viele Paare machen kurz vor dem Ja-Wort noch den Rückzieher.

Seit etwa zehn Jahren hatte sich die Zahl der Hochzeiten in Pirmasens auf etwa 190 im Jahr eingependelt. So auch 2019, dem Jahr vor Corona, in dem sich 187 Paare trauen ließen. Genauso