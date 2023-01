Deutlich weniger Anträge auf Wohngeld als erwartet, sind beim Pirmasenser Sozialamt eingegangen. Dessen Leiter Gustav Rothhaar hatte mit mehr als 2000 Wohngeldberechtigten in Pirmasens gerechnet. Viele berechtigte Empfänger würden gar nicht glauben, dass sie Wohngeld bekommen können.

Im abgelaufenen Jahr waren es rund 850 Pirmasenser, die Wohngeld bekamen. Durch die Wohngeldreform der Bundesregierung ist der Kreis der Anspruchsberechtigten wesentlich größer geworden. Das Sozialamt hatte mit einer Antragsflut gerechnet und die bisher für Wohngeld zuständigen zwei Stellen auf viereinhalb aufgestockt, um das Antragsvolumen bewältigen zu können. Es seien auch viele Anträge eingegangen, berichtete Gustav Rothhaar am Montag im Hauptausschuss. Auch seien viele Anfragen per Telefon eingegangen, über die Pirmasenser klären wollen, ob sie überhaupt anspruchsberechtigt sind. Ein Anspruch liege vor, wenn jemand weniger als 1372 Euro im Monat verdient oder als Rente bekommt, was gerade in Pirmasens mit den vielen früheren Schuhfabrikarbeiterinnen und deren Minirente weit verbreitet ist. Die 2000 Fälle seien bisher jedoch nicht eingetroffen. „Ich hätte mehr erwartet“, so Rothhaar.

Info



Wer Fragen zum Wohngeld hat, kann sich unter der Telefonnummer 06331 877126 direkt an das Sozialamt wenden oder im Internet über die Voraussetzungen informieren und einen Antrag herunterladen.