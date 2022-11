In der aktuellen Dauerkrise wagen immer noch mutige Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit. Damit es dabei nicht zur Bruchlandung kommt, bietet die Pirmasenser Unternehmensberatung Sefrin & Partner wieder ihre Gründungswoche an, die mit kostenlosen Workshops und Erstberatung lockt. Der Zuspruch ist dieses Jahr aber „überschaubar“, wie es Karl Geistlich, Senior Partner des Unternehmens, formuliert.

Sefrin & Partner sind seit 2008 mit von der Partie, wenn das Bundeswirtschaftsministerium zur Gründungswoche einlädt. Dieses Jahr sitzen noch bis zum Freitag zehn Berater in der Marie-Curie-Straße und warten auf gründungswillige Südwestpfälzer. Die bekommen in dieser Woche eine kostenlose Erstberatung und konnten an Workshops zur Erstellung eines Businessplans teilnehmen. Grundsätzlich sei vieles, was Sefrin & Partner für Gründer tun, kostenlos, da staatlich gefördert, betont Karl Geistlich.

In der Gründungswoche soll alles noch mal konzentriert angeboten werden, was im Jahresverlauf ohnehin bei Sefrin & Partner geboten wird. In diesem Jahr gibt es aber zwei Neuerungen. Bis zum 15. Dezember können sich Existenzgründer mit ihren Konzepten bewerben und ein Gründungs-Stipendium gewinnen. Das beinhaltet eine kostenfreie Gründungsberatung, die alle relevanten Bereiche umfasse, also vom Businessplan über das Marketing bis zur Finanzplanung. Zusätzlich wird noch ein so genanntes Gründungs-Pitch angeboten, für das ebenfalls Bewerbungen angenommen werden. Dieses geht einen Schritt weiter und besteht aus einer finanziellen Unterstützung der besten Geschäftsidee. Die Bewerber werden von einer Fachjury von Sefrin & Partner ausgewählt.

Beteiligung an Gründerwoche überschaubar

Die Gründerberatung hat schon bessere Zeiten erlebt. Im Schnitt berät Sefrin & Partner rund 100 bis 120 Existenzgründer pro Jahr, erzählt Geistlich. „Im laufenden Jahr wirken sich die Verwerfungen im internationalen Markt und Wettbewerb noch nicht signifikant auf das Gründungsgeschehen aus“, so seine Einschätzung. Für das kommende Jahr wollte er noch keine Aussage dazu machen. In der Gründerwoche meldeten sich früher 20 bis 40 Personen mit ihren Geschäftsideen. In den ersten beiden Coronajahren war das Veranstaltungsformat in digitaler Form angeboten worden. Damit seien noch fünf bis acht Interessierte erreicht worden, bedauert Geistlich. „Aktuell ist die Beteiligung an den Angeboten zur Gründerwoche Deutschland überschaubar und wir haben nur vier interessierte, potentielle Gründerinnen und Gründer“, schildert der Unternehmensberater, der für das kommende Jahr eine Ausweitung des Engagements ankündigt, um für das Thema Selbstständigkeit zu werben.

Auf die Frage, ob es derzeit eine gute Idee sei, sich selbstständig zu machen, verweist Geistlich auf die besseren Erfolgsaussichten einer Existenzgründung, die von Profis begleitet und vorbereitet wird. „Insgesamt sind die Erfolgsaussichten eines gut geplanten Vorhabens auch in unruhigen Kriegs- und Krisenzeiten besser, eine Erfolgsgarantie besteht jedoch nicht.“