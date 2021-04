22 Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt Südwestpfalz über die Ostertage gemeldet: Wie an vielen Wochenenden und Feiertagen haben weniger Labore an Karsamstag (17 Fälle), Ostersonntag (2) und Ostermontag (3) gearbeitet, was die niedrigen Zahlen erklärt. Das Land stufte am Montag Pirmasens (Inzidenz 107) und den Landkreis (76) als Risikogebiete ein, Zweibrücken (38) liegt in der Gefahrenstufe orange. Die drei neuen Fälle vom Montag traten in Pirmasens (1) und in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (2) auf. Nach Auskunft der Kreisverwaltung wurden seit Beginn der Corona-Pandemie bis heute 3727 Menschen im Landkreis Südwestpfalz und den beiden Städten Pirmasens und Zweibrücken positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. 124 Infizierte sind gestorben.

Mehr zum Thema