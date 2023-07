Im Jubiläumsjahr des Élysée Vertrages beginnt die Wengels’ Art in Wengelsbach bei Schönau am 21. Juli mit der Vernissage im alten Schulhaus des Dörfchens.

Was haben 60 Jahre Élysée-Vertrag und die Wengels’ Art gemeinsam? Mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages am 22. Januar 1963 durch Konrad Adenauer und Charles De Gaulle begann die deutsch-französische Partnerschaft. Aus ehemaligen Feinden wurden Freunde. Gemeinsam statt gegeneinander. Das ist auch das Ziel des Cercle histoire et culture franco-allemand de Wengelsbach. Mit dem jährlich stattfindenden Kultursommer Wengels’ Art lädt der Deutsch-französische Kulturverein alle von „hiwwe unn driwwe“ ein, gemeinsam zu feiern, sich zu begegnen - ohne Grenzen.

Den Auftakt bildet am 21. Juli um 18 Uhr – wie gewohnt – eine Vernissage zweier Künstler: Jürgen Grünbauer aus Karlsruhe und Patrick Penrad aus Lothringen (Guenviller) zeigen ihre Werke. Das Thema der Ausstellung lautet „Die andere Realität“. Wobei Jürgen Grünbauer die abstrakte Malerei mit neuen, in diesem Jahr entstandenen Bildern vertritt und Patrick Penrad seine neo-surrealen Werke vorstellt.

Nachdenken und diskutieren

Das Thema ist bewusst als Gegensatz zur letztjährigen Ausstellung „Unsere Heimat“ gewählt. Die Bilder regen zum Nachdenken und zum Diskutieren an und ermöglichen eine ganz andere Sichtweise auf unsere Realität. Besuchen kann man die Ausstellung am Abend der Vernissage sowie am 22., 23., 28., 29. und 30. Juli von 14 bis 18 Uhr. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Herfenbistin Luzia Storf aus Seebach.

Weiter geht das Kulturprogramm am 27. Juli um 14 Uhr. Edmond Fabacher lädt auf vielfachen Wunsch zu einem etwa zweistündigen Spaziergang durchs Dorf ein. Monsieur Fabacher, der in Wengelsbach aufgewachsen ist, wird unterwegs vom Alltag der Dorfgemeinschaft und von launigen Begebenheiten erzählen. Am Ende gibt es für die Teilnehmer eine kleine Überraschung im Garten des alten Schulhauses. Die laufende Ausstellung kann an diesem Tag auf Wunsch auch besucht werden.

Vortrag zu Waltharilied

Am 6. August um 16 Uhr in der evangelischen Kirche von Obersteinbach folgt der altbekannte Vortrag zum Waltharilied, der Sage des Wasgau. Warnfrid und Ira Grams übernehmen den deutschsprachigen Part, Gilles und Marie-Anne Amblard die französische Version der Einführung in die Hintergründe und den Inhalt der Sage. Umrahmt wird der Vortrag durch mittelalterliche Musik. Anschließend besteht Gelegenheit, bei einem Vin d́’honneur miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der Kultursommer endet am 13. August um 16 Uhr mit einem Konzert in der Kapelle von Wengelsbach. Mit dem Gemischten Chor Schönau unter der Leitung von Lothar Frary und Irmgard Köweler wird mit ausgesuchten Liedern die Deutsch-Französische Freundschaft gefeiert. Infos: wengelsbach.fr