Zwischen Freitag und Sonntagmorgen wurde von einem unbekannten Täter ein circa 50 Zentimeter großes Kreuz aus der St. Wendelinus-Kapelle zwischen Hochstellerhof und Trulben entwendet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 40 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.