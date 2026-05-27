„Es ist kein Grund, sich einzugraben“, sagt Karin Roll, die seit Jahrzehnten mit Multipler Sklerose lebt. Doch der Kampf ist hart. Der Zusammenhalt in der Gruppe hilft.

Multiple Sklerose – diese Diagnose verändert alles, denn MS ist weder zu stoppen noch heilbar und schränkt das Leben des Betroffenen auf lange Sicht ein. Umso wichtiger, einen Austausch mit anderen Patienten zu pflegen, denn niemand kann besser verstehen, welche Symptome und Gedanken Patienten bisweilen plagen. Das sagt Karin Roll, die in Pirmasens die Selbsthilfegruppe der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft (DMSG) leitet.

Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die Gehirn und Rückenmark umfasst. Sie bringt sehr unterschiedliche Symptome hervor, schränkt die Fähigkeiten zu laufen, zu greifen und zu sehen ein. „Ganz am Anfang sieht das niemand, doch MS behindert einen im täglichen Leben. Peu à peu wie Steinchen fallen Dinge weg“, erklärt Roll. Wie die Kartoffel, die man nicht mehr schälen kann, weil die Hände nicht mehr zugreifen.

In der Gruppe muss sich niemand verstellen

Bei der Pirmasenserin ist die Krankheit nachgewiesen, seit sie Anfang 20 war. Anfangs sei es ihr schwer gefallen, die Diagnose zu akzeptieren. „Erst habe ich gedacht, die Welt geht unter. Ich habe andere Gründe für meine Symptome gesucht, sogar an einen Zeckenbiss gedacht.“ Letztlich habe sie ihre Krankheit anerkannt. „Es ist kein Todesurteil – und auch kein Grund, sich einzugraben.“

Schon fast 30 Jahre lang trifft sich die Pirmasenser MS-Selbsthilfegruppe. „In diesem Kreis muss man sich nicht verstellen. Jeder kennt die Symptome und hat es schon erlebt“, erklärt Roll. Gegenüber Fremden habe sie früher ihre Krankheit verborgen und etwa behauptet, sie habe Rückenschmerzen. Zum Welttag MS am Samstag, 30. Mai, will die Gruppe auf die Krankheit aufmerksam machen und lädt zu Austausch und Eis ins Café Felder ein.

„Immer dran bleiben“

Der Austausch mit anderen Betroffenen sei den etwa 15 Leuten wichtig, die sich zum monatlichen Stammtisch treffen. Dennoch sei es keine Gelegenheit, zu der Trübsal geblasen wird. Vor allem „wird gegessen, getrunken und gelacht“, meint Roll. Um zu den Treffen zu kommen, müsse man kein Mitglied der DMSG sein. Es sei aber sinnvoll, meint Roll, um über neue Forschungen informiert zu werden. Außerdem stehen für Mitglieder Sozialarbeiter bereit, um beispielsweise beim Umgang mit Behörden zu helfen.

Noch etwa 20 Jahre nach den ersten Symptomen konnte Karin Roll ihrer Arbeit nachgehen: Sie bearbeitete für die RHEINPFALZ die Anzeigen französischer Kunden. Auch privat sei es wichtig für MS-Patienten, aktiv zu sein. Krankengymnastik, Ergotherapie, tägliche Übungen – auch um im Kopf fit zu bleiben. „Man muss immer dran bleiben, damit die Krankheit nicht überhand nimmt. Wenn man sich hängen lässt, hat man verloren“, sagt die Pirmasenserin deutlich. Dazu gehöre auch, sich selbst Ruhe zu gönnen, wenn der Körper es verlangt.

Wichtig sei die Unterstützung ihrer Familie. Besonders ihr Mann habe in all den Jahren voll hinter ihr gestanden. Das bedeute ihr viel – nicht nur wegen der Hilfe im täglichen Leben, sondern auch, weil sie in ihm einen Partner zum Reden hat. Auch die beiden Kinder helfen, wo sie können. Doch sie habe erst lernen müssen, Hilfe zuzulassen, sagt Roll. Auch das sei ein Teil des Prozesses, die Krankheit anzuerkennen.

Die Selbsthilfegruppe

Am Samstag lädt die MS-Selbsthilfegruppe Betroffene und Angehörige von 15 bis 18 Uhr zu Kaffee und Eis ins Café Felder (Alte Winzler Straße 5) ein. Der Stammtisch trifft sich jeden dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in Kuchems Brauhaus am Schlossplatz. Ansprechpartner sind Karin Roll, Telefon 06331 67135, und Ilona Habermeyer, Telefon 06331 46902.