Am 12. Juni wird der Welttag des Tagebuchs gefeiert. An diesem Tag im Jahr 1942 bekam das in Amsterdam lebende jüdische Mädchen Anne Frank von ihrem Vater ein Notizbuch geschenkt. Ihr Tagebuch sollte den Nationalsozialismus überleben und Weltliteratur werden. Wie wichtig sind Tagebücher in der heutigen Zeit? Wir haben uns in der Fußgängerzone umgehört.

Im Alter von zehn Jahren hat Sylvia Borst damit angefangen, Tagebuch zu führen, mit etwa 15 Jahren hat sie damit wieder aufgehört. „Ich habe damals wirklich alles