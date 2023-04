Zu einer Abenteuerrallye lädt die Stadtbücherei Pirmasens ihre junge Leserschaft ein. Anlass ist der bevorstehende Welttag des Buches am Sonntag. „Volle Fahrt ins Abenteuer“ heißt es aber schon jetzt in der Kinderbücherei.

An fünf Stationen können Mädchen und Jungen in der Kinderbücherei der Pirmasenser Stadtbücherei knifflige Rätsel lösen. Bei dieser zwischen Buchdeckeln und neuen Medien stattfindenden Schnitzeljagd gibt es in Kooperation mit der Buchhandlung Thalia auch Preise zu gewinnen.

Die Teilnahme an der Rallye ist bis einschließlich 31. Mai möglich. An diesem Tag müssen spätestens die Lösungen der Rätsel abgegeben werden. Um mitmachen zu dürfen, braucht es übrigens keinen Leseausweis. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Informationen finden sich auf www.pirmasens.de/buecherei.

Am Sonntag folgt Welttag des Buches

Der Spaß für junge Leser steht im Zusammenhang mit dem Welttag des Buches, den die Unesco für den 23. April ausgerufen hat. Buchhandlungen in ganz Deutschland verschenken um diesen Tag herum mehr als eine Millionen Exemplare des Buches „Ich schenk dir eine Geschichte“ an Klassen der Stufen vier und fünf. rhp