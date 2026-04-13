Die Stadtbücherei Pirmasens lädt ab Montag, 20. April, junge Leser zu einer Schnitzeljagd in Kooperation mit der Buchhandlung Thalia ein. Anlass ist der bevorstehende Welttag des Buches, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

In der Kinderbücherei können Mädchen und Jungen ab sechs Jahren an fünf Stationen knifflige Rätsel unter dem Motto „Der fliegende Klassenscooter“ lösen. Bei einer Verlosung gibt es Sachpreise zu gewinnen. Die Teilnahme an der Rallye ist bis 29. Mai (Abgabeschluss) möglich. Ein Leseausweis ist dafür nicht nötig. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Weitere Infos gibt es unter www.pirmasens.de/buecherei.

Hintergrund: Der 23. April wurde von der Unesco zum Welttag des Buches ausgerufen. Unterstützt wird die Aktion von Bibliotheken, der Stiftung Lesen, den Kultusministerien der Länder, der Deutschen Post, dem ZDF und dem CBJ-Verlag. Der Tag soll auf die Bedeutung des Buches in der Informationsgesellschaft hinweisen. Ein früher und zwangloser Zugang zum Buch erhöht später die Bildungschancen – darüber sind sich die Fachleute einig.