„Matchball“ für den ESV Pirmasens: Die Keglerinnen des Eisenbahnersportvereins können am Sonntag ihren Zweitliga-Verbleib eintüten.

Nun ist das möglich, was lange sehr fraglich war. Am vorletzten Spieltag kann der langjährige Erstligist den zweiten Abstieg in Folge verhindern. Dazu muss gegen den direkten Konkurrenten und zwei Zähler schlechter dastehenden KSC Mörfelden (9:23 Punkte) „nur“ ein Heimsieg eingefahren werden. Dass sich der lange Zeit am Tabellenende rangierende ESV nun in dieser Position befindet, liegt an 7:1 Zählern aus den vergangenen vier Kämpfen. Leistungsträgerin Marie-Luise Schmitt hat dafür eine einfache Erklärung. „Wir sind von Spiel zu Spiel gegangen und haben uns auf unsere Leistung konzentriert, anstatt uns verrückt zu machen. Das war sicherlich der Schlüssel“, sagt die 25-Jährige.

Für die U23-Sprintweltmeisterin von 2024 (damals noch unter ihrem Geburtsnamen Scherer) wäre ein weiterer Abstieg sportlich und emotional sehr hart, da sie viel Zeit, Arbeit und Herzblut ins Kegeln stecke. Doch selbst wenn an den letzten beiden Rundenspieltagen alles gegen Schmitt und den ESV laufen sollte und das Team absteigen müsste, wird die Latein- und Chemiestudentin auf Lehramt trotz diverser Angebote und kurzfristiger Gedanken über einen Vereinswechsel weiterhin in Pirmasens bei ihrem Heimatverein die Kegel umwerfen. Diese Treue liegt auch an ihrem Ehemann Leon Schmitt, der einer der Vorsitzenden des ESV ist. Mit ihm wolle sie das Ziel verfolgen, den Verein weiter nach vorne zu bringen.

Auswärtsstark

Zuletzt unternahmen die beiden eine Karibik-Kreuzfahrt, um Energie zu tanken und den Kopf freizubekommen. Die neu gewonnene Energie könnte noch dazu führen, ihren Saisonschnitt zu verbessern. Mit aktuell 577,6 Kegeln, womit sie nach eigenen Worten nicht zufrieden ist, belegt sie Rang elf in der Liga-Einzelwertung. Was ihren Schnitt beeindruckend macht: Marie-Luise Schmitt ist auswärts im Schnitt lediglich vier Kegel schlechter als auf der heimischen Sechs-Bahnen-Anlage am Hauptbahnhof. Sie sagt, sie könne sich gut auf das jeweilige Geläuf einstellen. In den vergangenen Jahren war es sogar so, dass sie in der Fremde deutlich stärker war als daheim.

ESV-Trainer Harry Freyler schenkt am Sonntag um 13 Uhr mit Luisa-Marie Neu, Alisa Bimber, Almut Neu, Melanie Wetzel, Ann-Katrin Schütze und eben Marie-Luise Schmitt genau dem Sextett das Vertrauen, das zuletzt den TSV Schott Mainz besiegte.