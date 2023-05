Futtern wie bei Muttern: Es gibt Gerichte, mit denen man eine kleine Zeitreise zurück in die Kindheit macht. Zu Muttertag war gestern die perfekte Gelegenheit, der eigenen Mutter einfach mal Danke zu sagen – auch, dafür, dass sie uns unser Lieblingsessen gekocht hat, als wir noch klein waren. An welches Essen Menschen aus der Region denken, wenn sie sich in ihre Kindheit zurückversetzen, haben wir in der Innenstadt erfragt.

Torsten Otto mag bis heute Eier- oder Apfelpfannkuchen mit Kompott, wie sie einst von seiner Mutter zubereitet wurden. „Ich glaube, ich habe dieses Gericht schon 20 Jahre nicht mehr gegessen, weil meine Mutter heute nicht mehr dazu in der Lage ist. Ich selbst esse lieber, als dass ich koche und so muss ich leider darauf verzichten“, sagt er. Als Ersatz bestellt sich Otto ab und an Kaiserschmarrn in Restaurants, wenn er sich beruflich in Österreich aufhält – an sein Lieblingsessen aus der Kindheit kommt das allerdings nicht ran, wie er betont.

„Unsere Mama kann super kochen und alles schmeckt, was sie auf den Tisch bringt“, loben die Schwestern Annika und Maybrit Jäger die Kochkünste ihrer Mutter. Beide erinnern sich jedoch besonders gerne an den Nudelauflauf, den sie als Kinder so gerne gegessen haben. „Da war Mais, Brokkoli und Paprika mit Crème fraîche drin und alles wurde mit Käse überbacken“, erzählt Annika Jäger. Ihre Schwester Maybrit hat schon mehrfach versucht, den Auflauf nachzukochen. „So gut wie bei Mama hat es allerdings nicht geschmeckt“, sagt sie und lacht.

Wenn sie auf das Lieblingsessen aus ihrer Kindheit angesprochen wird, denkt Ute Müller an die selbstgemachten Kartoffelknödel von ihrer Mutter. „Immer sonntags hat es sie gegeben, meine Mutter stand lange in der Küche. Dazu gab es ein Stück Braten auf den Teller und Salat“, erzählt sie. Die Knödel isst Müller heute noch gerne, allerdings kauft sie sie mittlerweile fertig im Supermarkt, wenn sie sich ihr Lieblingsessen heute selbst kocht. „Früher hat man sich ja noch die ganze Mühe gemacht, heute muss leider alles immer schnell gehen“, so Müller.

Anneliese Resch stammt ursprünglich aus Österreich. Dort gehören die „Kärntner Nudeln“ zu den Nationalgerichten. „Das sind so kleine Teigtaschen, die mit Kartoffeln, Quark und Kräutern gefüllt werden. Von meiner Mutter habe ich mir abgeschaut, wie man sie macht. Auch meine eigenen Kinder lieben sie und ab und an bereite ich sie auch für Bekannte zu, wenn wir Besuch haben“, erklärt Resch.

Bei der Leibspeise, deren Zubereitung Franz Schäfer einst von seiner Mutter gelernt hat, und die er heute immer mal wieder auf den Tisch bringt, handelt es sich um Rindsrouladen mit Rotkraut und selbstgemachtem Kartoffelbrei. „Ich habe mir in der Küche von meiner Mutter viel abgeschaut. An den Wochenenden stehe ich selbst in der Küche und da habe ich manchmal Lust, mir und meiner Familie mein Lieblingsessen aus der Kindheit zuzubereiten“, erzählt Schäfer. Die Rouladen fülle er dabei mit Speck, Zwiebeln und Kräutern.

Als „Allesesserin“ bezeichnet sich Elke Düringer. „Ich habe immer alles gegessen, was meine Mama gekocht hat. Sie konnte gut kochen und vieles habe ich von ihr übernommen. Meine eigenen Kinder haben ebenfalls immer alles gegessen, außer Fisch vielleicht“, berichtet sie. Besonders gefreut habe sie sich als Kind, wenn es nach dem Hauptgang noch das selbstgemachte Rhabarberkompott von ihrer Mutter gegeben hat. „Das war damals besonders lecker“, so Düringer.