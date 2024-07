Spätestens seit der Corona-Pandemie ist Wandern nicht mehr nur ein schönes Hobby für Senioren. Auch Familien und jüngere Singles schnüren gerne die Wanderschuhe und packen Proviant in ihren Rucksack. Wie oft und wo Sie in der Region auf Wanderschaft gehen und was sie an Getränken und Lebensmitteln in ihren Rucksack packen, haben wir Wanderer am Waldhaus Starkenbrunnen gefragt.

Simone Reinhard ist Zustellerin bei der Deutschen Post und täglich viel auf den Beinen. Dennoch lässt sie es sich in ihrer Freizeit nicht nehmen, mit dem Rad durch den Wald