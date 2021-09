Der Pfälzerwald-Marathon geht in die fünfzehnte Runde. Im Rahmen des sportlichen Ereignisses, das am Sonntag, 12. September, stattfindet, kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Bereits ab Freitag ist ein Teil der Parkplätze (P1/P2) auf dem oberen Messegelände vor den Hallen 5 und 6 gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Während der Läufe am Sonntag wird in Fahrtrichtung Landau die Ausfahrt von der Bundesstraße 10 zur Haseneckstraße für den Verkehr gesperrt. Auch das Unterfahren der dortigen Brücke ist während des Pfälzerwald-Marathons nicht möglich. Besuchern des Waldfriedhofs, die den Eingang „Am Haseneck“ nutzen möchten, wird die Anfahrt über die Bundesstraße 10 aus östlicher Richtung (Münchweiler) empfohlen. Die Ausfahrt vom Friedhofsparkplatz „Am Haseneck“ zur B 10 ist zeitweise nur in Fahrtrichtung Zweibrücken möglich.

Mehrere Straßen betroffen

Die Zufahrt in die Zeppelinstraße aus dem Kreisverkehr am Medicenter wird vor dem Start von 9 bis 9.30 Uhr gesperrt. Die Steinstraße ist aus Fahrtrichtung Zwingerstraße vor der Zufahrt zum Messegelände von 9.30 bis 17 Uhr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.

Die Zufahrt zur Zeppelinbrücke ist von 8 bis 17 Uhr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Anliegerverkehr zum ASB-Heim in der Steinstraße wird aus Richtung Landauer Straße/Zeppelinstraße ermöglicht. In der Straße „Unterer Sommerwaldweg“ besteht zwischen der Einmündung „Krumme Steig“ und dem katholischen Pfarrzentrum St. Elisabeth ein absolutes Halteverbot.

Ein Tag statt drei Tage

Auch bei der 15. Auflage der Großveranstaltung sind Profi- und Amateur-Sportler aufgerufen, die klassische Marathon-Distanz zu laufen. Außerdem werden ein Halb-Marathon, eine Marathon-Staffel sowie eine Halbmarathon-Duo-Staffel angeboten. Die sonst dreitägige Großveranstaltung wird wegen der Corona-Pandemie auf einen Tag reduziert. Der Firmenlauf, der üblicherweise am Freitagabend das Lauf-Wochenende eröffnet, und die Schülerrennen am Samstag entfallen dieses Mal. 2020 fiel der Pfälzerwald-Marathon komplett aus.