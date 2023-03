Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das seit Jahren leer stehende Haus in der Zweibrücker Straße an der Ecke Saarstraße soll verkauft werden. Der Gehweg ist gesperrt, weil die Stadtverwaltung eine Gefahr durch einen Erker des Hauses befürchtete. 250.000 Euro will der vom Besitzer beauftragte Pirmasenser für das Haus.

Vor allem die Sperrung des Gehwegs und die abenteuerlich wirkende Abstützung des Erkers sorgten in der Vergangenheit für Diskussionen im Stadtrat. Von der Sandsteinkonstruktion drohten