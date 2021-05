Die Pirmasenser Kreativbranche hat sich Gedanken gemacht, wie die Stadt besser durch die Corona-Krise kommen könnte. Vom Autokino, das am Wochenende schon realisiert wurde, bis zu Gratisduschen für Obdachlose war eine große Spannbreite dabei. Mancher Vorschlag war nicht ganz ohne Eigennutz.

„Hackathon“ nannte Wirtschaftsförderer Mark Schlick den Ideenwettbewerb, an dem sich 15 Kreative beteiligten. Im Schnellverfahren konnte die erste Idee für das Autokino umgesetzt werden, was Schlick als Beleg für die Leistungsfähigkeit der Kreativwirtschaft hier vor Ort wertet. „Da hat alles perfekt zusammen gepasst“, freut sich der Wirtschaftsförderer über die Initiative des Vereins „Lager 14“.

Schwieriger werde es für andere Ideen und bei manchen Ideen wertet Schlick zwar den Ansatz positiv. Im Detail sei es aber nicht bis zum Ende durchdacht worden. Jetzt gelte es, Ideen und Mittel zur Umsetzung zusammenzubringen. So beispielsweise für die Initiative „PS musiziert“. Wie in Kaiserslautern würden auch gerne hier Musiker über eine Internetplattform Konzerte für ihre Fans ins Netz bringen. Ein richtiger Kulturkanal könnte das werden, wo dann auch Bildende Künstler Livepainting betreiben könnten und vor der Kamera ihre Bilder malen würden, denkt Schlick die Idee noch weiter. Ganz umsonst müssten die Künstler das nicht tun. In Kaiserslautern geht nach den Konzerten ein virtueller Hut rum für einen kleinen Obolus der Netzgemeinde. Ideengeber für „PS musiziert“ war die Firma „Dara Innovations“, die das Quasimodo betreibt und den Musikclub auch als Auftrittsort ohne Publikum zur Verfügung stellen würde. Im Quasi könnten auch die Spieler von „PS zockt“ gegeneinander antreten. Im Stil wie der E-Sportcup der Kreativitty-Messe würden Computerspieler hier ihren Wettbewerb vor Publikum via Webkamera austragen.

Eine Empfehlung für eigene Produkte

Wohl eher eine Empfehlung für die eigenen Produkte war die Idee der Firma Allgeier, die eine stärkere Digitalisierung von Verwaltung und Schulen ins Spiel brachte. Die Autorin Marion Bischoff hatte die Idee für ein Kinderbuch, das die Corona-Krise kindgerecht aufbereiten könnte. „Virokopter“ könnte der Titel des Buches lauten, für das Bischoff schon eine Illustratorin gefunden habe und nur noch eine Druckerei suche, die es als Sponsor drucken würde.

Alte Instrumente fürs Seniorenheim

Eine weitere Idee für Musiker hatte Michael Bixler, der anregt, alte Instrumente in Kellern und auf Dachböden zu entstauben und Seniorenheimen zu spenden. Nach einer Restaurierung der Instrumente, die Bixler erledigen würde, könnten die Senioren dann selbst zu Gitarre und Geige greifen. Die Bildende Kunst hat Sabine Hill mit einer Lichtinstallation ins Spiel gebracht. Auf markanten Gebäuden wie der Jugendherberge oder dem Fehrbacher Wasserturm könnten mutmachende Texte projiziert werden. Und für alle, die im Homeoffice an dem mangelnden Platz in der eigenen Wohnung verzweifeln, hatte der Chef des Best Western Hotel in der Bahnhofstraße angeregt, dass sich die Homeoffice-Arbeiter ein Hotelzimmer für die Zeit von 10 bis 17 Uhr mieten könnten.

Als guten Ansatz – aber ohne Aussicht auf Realisierung wertet Schlick die Ideen für eine Freigabe der Duschen im Plub, wo sich Obdachlose dann öfter mal eine Dusche gönnen könnten oder die Freifahrtscheine für Pflegepersonal und Ärzte von Altenheimen sowie Krankenhäusern in den Stadtbussen oder Taxen. Der Aufwand für eine Betreuung der Duschen für die in Pirmasens überschaubare Anzahl an Obdachlosen dürfte zu groß sein und beim Pflegepersonal sowie den Ärzten wäre ein Transport in engen Bussen oder Taxen nicht im Sinne des Infektionsschutzes, gibt Schlick zu bedenken.