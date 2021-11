Viele der Herbstarbeiten im Garten sind jetzt im Spätherbst bereits getätigt. Was können Hobby-Gärtner nun für ihre Pflanzen tun, was sollte warten bis ins Frühjahr? André Jankwitz, Leiter der Pirmasenser Stadtgärtnerei steht für Fragen am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr am RHEINPFALZ-Telefon bereit.

„Die kalte Jahreszeit eignet sich am besten für die Rückschnitte der Gehölze“, sagt Jankwitz. Durch das fehlende Laub sei ein guter Blick auf die Äste möglich. Zudem sind Bäume und Sträucher in einer Art Winterruhe.

Warum ist ein Rückschnitt für die Pflanzen wichtig? Was ist dabei unbedingt zu beachten? Welche Äste sollten herausgenommen werden und welche Werkzeuge sind dafür nötig. „Oft werden die Gehölze einfach nur in der Größe beschnitten oder wieder in eine bestimmte Form gebracht“, sagt Jankwitz. Wichtig sei es aber vielmehr, gerade altes Holz zu entfernen, so dass der Baum im Frühjahr mit den jungen, gesunden Trieben weiter wachsen könne, betont er.

Jankwitz hat zudem Tipps zur Laubentsorgung oder -verwendung im Gepäck und erklärt, warum viele der verblühten Stauden nicht bereits im Herbst zurückgeschnitten werden sollten.

Sprechstunde

André Jankwitz beantwortet alle Fragen der Hobby-Gärtner während der kostenlosen, telefonischen Gartensprechstunde am kommenden Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr. Er ist erreichbar unter Telefon 06331 800421. Fragen können auch per Mail an redpir@rheinpfalz.de eingereicht werden.