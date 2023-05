Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Pirmasenser Stadtmarketing fährt in diesem Jahr zweigleisig, was die Feste und Märkte in der Stadt betrifft. Für jedes Ereignis werde immer gleich eine Alternative mitgeplant, erklärt Stadtmarketingchef Rolf Schlicher, der zudem vier Verkaufssonntage für die zweite Hälfte des Jahres auf die Beine stellen will. Sportlich soll es dieses Jahr zwei neue Angebote für jedermann geben.

„Die Termine werden momentan abgeklärt“, erzählt Schlicher bezüglich der Verkaufssonntage. Einer werde auf jeden Fall zum Exefest und der zweite zum Novembermarkt