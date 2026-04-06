Die Pirmasenser Bushaltestellen werden nach und nach barrierefrei ausgebaut. Nun starten die Arbeiten im Schachen und auf dem Kirchberg.

In diesen Tagen wird in der Lortzingstraße und in der Albrechtstraße gearbeitet. Ende März haben die Mitarbeiter der Firma Peter Groß Bau zunächst die Haltestelle in Höhe der Kirchbergschule in Angriff genommen: Die Arbeiten dort sind weit fortgeschritten, berichtet die Stadtverwaltung. Die Aufstellfläche des Wartebereichs wird verbreitert. Nun wird das Fundament für die neue Wartehalle betoniert. Die ersten Bordsteine wurden schon eingebaut, die restlichen folgen jetzt. Danach stellt die Firma den Gehweg wieder her.

Parallel dazu beginnt eine weitere Kolonne mit dem Umbau der Haltestelle Richard-Wagner-Straße, die sich in der Lortzingstraße befindet. Auch an der Haltestelle „Agentur für Arbeit“ in der Albrechtstraße rücken die Bauarbeiter in dieser Woche an. Zum Einsatz kommen an beiden Stellen spezielle Bordsteine mit einer Höhe von 18 Zentimetern. Sie sollen es ermöglichen, dass auch Menschen mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen einsteigen können. Beim Einstieg mit Rollstuhl kommt die Rampe zum Einsatz, die die Busse dabeihaben, so die Stadt. An der Haltestelle werden zudem Blindenplatten verlegt, um Menschen mit Sehbeeinträchtigung eine bessere Orientierung zu ermöglichen.

Im laufenden Jahr sollen noch drei weitere Haltestellen barrierefrei umgestaltet werden: Bitscher Straße (nahe der Ecke zur Schillerstraße), Arnulfstraße (Ecke Waisenhausstraße) und Im Erlenteich (Ecke An der Ziegelhütte). Rund eine halbe Million Euro investiert die Stadt Pirmasens in den Umbau der sechs Haltepunkte.