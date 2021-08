Die Corona-Krise hat auch enorme Auswirkungen auf das religiöse Leben vieler Menschen. Die Pirmasenser Kirchen waren über Wochen geschlossen. Allmählich greifen die Lockerungen und kirchliche Feiern wie die Erstkommunion oder die Konfirmation werden nachgeholt – natürlich unter Auflagen.

In der Corona-Krise sind auch die Gotteshäuser leer geblieben. Nun, mit weiteren Lockerungen von Seiten der Bundes- und Landesregierung, kehrt auch in die Kirchengemeinden ein Stück Normalität zurück. Während viele Brautpaare und frischgebackene Eltern Hochzeiten und Taufen in den Herbst oder gar ins nächste Jahr verschoben haben, fanden mittlerweile schon wieder die ersten Kommunionen und Konfirmationen in Pirmasens statt.

„Jede Gemeinde entscheidet bei uns selbst, wie sie mit Hochzeiten, Konfirmationen und Taufen verfährt. Unsere Hygienevorschriften wurden mit dem Land Rheinland-Pfalz besprochen und daran hält sich jeder“, sagt Ralph Krieger, Dekan der Protestantischen Kirchengemeinde Pirmasens. In der Lutherkirchengemeinde hätten beispielsweise schon die ersten Konfirmationen stattgefunden – unter Auflagen natürlich und in enger Absprache mit den Eltern der Konfirmanden. Insgesamt sieben junge Gemeindemitglieder hätten dort ihren feierlichen Segen erhalten, der eigentlich schon für den Sonntag vor Ostern geplant war – coronabedingt allerdings abgesagt wurde.

Singen nur mit Maske

„Singen ist in der Kirche nur mit Maske möglich und alle Besucher müssen den Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten. Da die Lutherkirche Platz für rund 80 Gläubige hat, war das gar kein Problem“, berichtet Krieger weiter. Überlegungen gebe es derzeit, andere Konfirmationen einfach aufs nächste Jahr zu verschieben. Dann würde der diesjährige Jahrgang mit dem nächsten zusammen feiern. Doch das müsse in der evangelischen Kirche das jeweilige Presbyterium entscheiden.

Das Problem mit dem Körperkontakt

Verschoben oder gar abgesagt wurden hingegen Hochzeiten und Taufen – letzteres sei unter Auflagen nach einem Festgottesdienst möglich, allerdings sei dabei Körperkontakt zu vermeiden. „Mit all den Bestimmungen sind wir von einem normalen Zustand noch weit entfernt, sind aber froh, unsere Gemeindemitglieder ein Stück weit wieder zu erreichen“, meint der protestantische Dekan. Dementsprechend „gut“ und den Umständen entsprechend sei derzeit die Stimmung in den Gemeinden.

Der Lockdown habe die Protestantische Kirche aber irritiert, da er ihr Selbstverständnis in Frage gestellt habe – „der Gemeinschaftssinn war plötzlich weg“, erinnert sich Ralph Krieger. Nun sei der Wille, für Gläubige da zu sein und sich in der Gemeinde zu engagieren, wieder gegeben.

Digitaler Kontakt

Von einem größeren Engagement der Gemeindemitglieder in der katholischen Kirche spricht hingegen Dekan Johannes Pioth, selbst Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft St. Pirmin und St. Elisabeth in Pirmasens sowie von Fehrbach. Hilfreich seien während der Zwangspause auch eingerichtete WhatsApp-Gruppen in den Gemeinden gewesen, um zumindest digital Kontakt miteinander zu haben und sich auszutauschen.

„Unsere Gemeindemitglieder waren dann aber froh, als es am 10. Mai mit den Gottesdiensten wieder losging, auch wenn wir seit dieser Zeit weniger Besucher als sonst in unseren Kirchen begrüßen“, erzählt Pioth. In St. Anton und St. Pirmin hätten vor der Corona-Krise jeden Sonntag an die 100 Gläubige an den Gottesdiensten teilgenommen, nun seien die besetzten Plätze in den Kirchenbänken um die Hälfte geschrumpft. „Die Leute sind immer noch vorsichtig. Die Auflagen hindern vor allem ältere Menschen. Viele wollen zum Beispiel zu Beginn des Gottesdienstes ihre Daten nicht hinterlassen“, erklärt der Dekan.

Erstkommunion als Lichtblick

Ein Lichtblick: Auch in der katholischen Kirche habe es schon erste Feierlichkeiten gegeben. Eine Kleingruppe von fünf Kindern hätten ihre Erstkommunion gefeiert und die geheiligten Gaben von Brot und Wein empfangen. Weitere Erstkommunionen sind laut Dekan Pioth für August und Oktober geplant. Schwieriger sei es allerdings mit Taufen, denn dabei sei eine Salbung der Kinder mit Körperkontakt vonnöten. „Seit Beginn der Pandemie hatten wir in unseren Gemeinden keine Taufen mehr, was auch daran lag, dass die Gastronomie ebenfalls geschlossen war, wo im Nachgang zur Taufe üblicherweise gefeiert wird“, berichtet Pioth weiter. Unter Auflagen sind bei den Pirmasenser Katholiken wiederum im August und September die ersten Hochzeiten geplant, die im Zuge des großen Lockdowns abgesagt werden mussten.