Zuerst war es nur eine Vermutung, jetzt besteht Gewissheit: Bei Schmitshausen hat ein Wolf drei Schafe gerissen. Ein weiterer Fall könnte sich bei Martinshöhe abgespielt haben.

Im eigenen Haus von Einbrechern überfallen: Das hat ein älteres Ehepaar in Höheischweiler in der Nacht zum Montag erlebt. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

In Deutschland ist Fiebersaft zur Mangelware geworden. Auch Pirmasenser Apotheken können die Nachfrage von Eltern nicht immer befriedigen. Eine kurzfristige Lösung ist nicht in Sicht.

Wenn am 5. September das Herbstsemester bei der Pirmasenser Volkshochschule beginnt, stehen Klima und Energie im Mittelpunkt des Programms.

Es macht den Zweibrücker Stadtwerken keinen Spaß, aber sie müssen bei ihren Preisen fürs Erdgas jetzt noch mal draufsatteln.

Wie man unbeschwert feiern und obendrein auch noch ein gutes Werk tun kann, zeigt sich auf dem Hoffest in Lambsborn.

Da hatten die Kubber aus Schindhard den richtigen Riecher: Ihr neuer Platz in Bruchweiler-Bärenbach hat gleich Freunde gefunden.

Unser Kolumnist Wolfgang Ohler erzählt, was dabei herauskommt, wenn am Stammtisch in der Südwestpfalz plötzlich die Blutsbrüderschaft zwischen Winnetou und Old Shatterhand zur Sprache kommt.