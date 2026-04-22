Mit 19,19 Millionen Euro ist der höchste Investitionsbetrag für Schulen in Pirmasens in die BBS gesteckt worden. Noch ist kein Ende in Sicht: Jetzt ist der G-Bau dran.

Die Modernisierung der Berufsbildenden Schule ist eine Mischung aus Generalsanierung und fortwährender Renovierung, seit sich Bürgermeister Michael Maas vor sechs Jahren den Schulsanierungen in der Stadt gewidmet hat. Allerdings beginnt die Geschichte der BBS-Modernisierung schon zwei Jahre früher: 2018 wurden die ersten drei Millionen Euro in eine umfassende Sanierung des B-Baus investiert. Eine bescheidene Summe, wenn auf die Sanierungskosten für den A-Bau geschaut wird, für dessen Modernisierung bis 2023 16 Millionen Euro aufgewendet wurden.

Parallel zu diesen beiden Großprojekten wurden von 2020 bis 2025 kleinere Beträge in mehrere Einzelprojekte zur Modernisierung investiert: Die Einrichtung des Online-Konferenz-Saals „hybrider Unterricht“ kostete 60.000 Euro, der Umbau des Chemiesaals zu einem Unterrichtssaals 15.000 Euro, die Erneuerung der elektrischen Hauptverteilung in den Werkstätten 100.000 Euro (hauptsächlich über Eigenleistung) und die Sanierung weiterer Unterrichtsräume 15.000 Euro. Zusammen sind das 19,19 Millionen Euro für die Sanierung der Berufsbildenden Schule.

Zentrale WC-Anlage wird nicht mehr gebraucht

In diesem und im nächsten Jahr sind noch einmal 1,4 Millionen Euro im Investitionsprogramm der Stadt für die Berufsbildende Schule eingeplant. Im Vordergrund steht dabei der Umbau des G-Baus für 1,09 Millionen Euro in eine offene Lernebene. Bislang hat dieser Gebäudetrakt eine große WC-Anlage für Schüler und Lehrer beherbergt. Diese wird allerdings inzwischen nicht mehr genutzt, weil im Gegensatz zur ursprünglichen Planung der Generalsanierung im schon modernisierten A-Gebäude eine Toilettenanlage für Schüler und Lehrer realisiert wurde. Damit wird keine zentrale WC-Anlage mehr gebraucht, sodass auch die ursprünglich angedachte Sanierung der Toiletten im G-Gebäude entfällt.

Für den an zentraler Stelle auf dem Schulgelände gelegenen G-Bau gibt es aber eine neue Verwendung: In diesem und dem kommenden Jahr wird er zu einer offenen Lernebene umgebaut. Dafür werden offene Räume geschaffen, die flexibel und bedarfsgerecht umgestaltet werden können. Durch flexible Sitzmöglichkeiten und unterschiedliche Lernstationen sollen Teamarbeit und kreative Arbeitsweisen gefördert werden. Hinter der offenen Lernebene verbirgt sich der Gedanke, den Schülern zu ermöglichen, in einer inspirierenden Atmosphäre zu lernen, zu arbeiten, sich auszutauschen und in Input-Zonen von Lehrern Lerninhalte erklären zu lassen.

Neue Lernebene soll bis Herbst 2027 fertig sein

Für die neue Lernebene muss die Fassade durch große Fenster- und Glasflächen geöffnet werden, auch ist ein kleiner Sanitärbereich im G-Bau vorgesehen. Fassade und Dach müssen energetisch saniert, alle technischen Anlagen und Installationen erneuert werden – zusammen kommen die Investitionen auf 1,09 Millionen Euro, die über das Regionale Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ des Landes finanziert werden. Mit der Neugestaltung der Außenanlage und der Raumausstattung kommen noch einmal 60.000 Euro hinzu. Nachdem Bürgermeister Michael Maas inzwischen vom Hauptausschuss grünes Licht bekommen hat, laufen die Planungen, im Herbst sollen die Bauarbeiten starten und ein Jahr später beendet sein.

In diesem Jahr wird die Unterrichtsküche eine Lüftungsanlage für 30.000 Euro erhalten, geplant ist 2026/27 zudem die Flachdachsanierung im D-Bau für 280.000 Euro. Wenn diese Projekte abgeschlossen sind, beträgt das Investitionsvolumen in der Berufsbildenden Schule zusammen 20,59 Millionen Euro.