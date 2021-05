Ab Freitag und damit pünktlich zum langen Pfingstwochenende erlauben die Inzidenzwerte Lockerungen in Pirmasens. Die Bundesnotbremse tritt außer Kraft. Ein Überblick, was nun wieder möglich ist.

Zu den wichtigsten Änderungen zählen die Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen und die Öffnung der Außengastronomie.

Kontaktbeschränkungen: Im öffentlichen Raum dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Hausständen treffen. Kinder bis 14 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Für den privaten Bereich gibt es keine Regelung, jedoch die Empfehlung, es genauso zu handhaben.

Nächtliche Ausgangssperre: entfällt

Handel und Gewerbe: Der Einzelhandel darf wieder öffnen. Das Terminshopping fällt weg, auch die Pflicht, einen negativen Corona-Tests vorzulegen. Weiterhin gilt Maskenpflicht.

Körpernahe Dienstleistungen: Sie dürfen wieder in allen Bereichen angeboten werden: Nagel-, Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios sowie Kosmetik- und Massagesalons sowie ähnliche Einrichtungen dürfen öffnen. Kann wegen der Art der Dienstleistung keine Maske getragen werden − etwa bei Gesichtsbehandlungen −, müssen Kunden einen negativen Test vorweisen.

Zunächst nur Frühstück auf dem Zimmer

Gastronomie und Hotels: Gastronomische Einrichtungen dürfen ihren Außenbereich öffnen. Auch hier gilt: Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. „Ausnahmslos alle Gäste müssen vorab zwingend eine Reservierung tätigen und einen negativen Corona-Schnelltest vorzeigen. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte oder Genesene“, erklärt die Stadtverwaltung. Gäste müssen Maske tragen, bis sie ihre Plätze eingenommen haben.

Übernachtungen in Ferienwohnungen und in Wohnmobilen sowie in Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen sind möglich. Die Wohnmobilstellplätze auf dem Messegelände, P1, Zeppelinstraße 11, stehen ab Freitag wieder zur Verfügung. Auch ein sogenannter „kontaktarmer“ Urlaub in Hotels und Pensionen ist wieder möglich, wenn etwa das Frühstück auf dem Zimmer serviert wird. Gäste müssen sich bei Anreise und danach alle 48 Stunden auf Corona testen lassen. Genesene oder Geimpfte (14 Tage nach der zweiten Immunisierung) sind davon ausgenommen.

Bus und Bahn: Im öffentlichen Personennahverkehr sind nun auch wieder einfache OP-Masken zulässig.

Schwimmbäder bleiben geschlossen

Sport: Sportliche Betätigung im Amateur- und Freizeitsport ist nur in Einzelsportarten auf allen öffentlichen und privaten Plätzen nur mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen plus Trainer kontaktfrei zulässig. Vollständig Geimpfte und bereits Genesene zählen nicht mit. Das Training für Kinder bis einschließlich 14 Jahre ist in Gruppen von bis zu 20 Mitgliedern (plus Trainer) im Freien erlaubt.

Fitnessstudios und Tanzschulen dürfen öffnen. Schwimmbäder und Saunen bleiben geschlossen.

Freizeit und Kultur: Ausstellungen und Museen dürfen mit Pflicht zur Vorausbuchung und bei begrenzter Personenzahl öffnen. Das Alte Rathaus und das Forum Alte Post sind über Pfingsten geöffnet. Die Stadtbücherei bleibt geschlossen.

Schulen: Ab 21. Juni ist Präsenzunterricht für alle Klassen geplant, bis dahin ist auch Wechselunterricht zulässig.