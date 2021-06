Sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat es in Zweibrücken am Freitag gegeben. Das Landesuntersuchungsamt hat die Sieben-Tage-Inzidenzen für die Region ermittelt: 0 im Landkreis, 2,5 in Pirmasens und 61 in Zweibrücken.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 51 bestätigte positive Fälle aktiv, vier mehr als am Vortag. Die Betroffenen wohnen in Pirmasens (4), Zweibrücken (43) sowie im Landkreis (4).

Die 23. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz ist am Freitag in Kraft getreten. Aufgrund der niedrigen Inzidenzen bringt sie weitere Lockerungen für die Pirmasenser mit sich, darunter in den Bereichen Freizeit und Sport.

Im Freien wird grundsätzlich keine Maske mehr benötigt. Die Maskenpflicht bleibt aber in Bereichen, wo es zu Gedränge kommen kann, etwa in Warteschlangen, weiterhin bestehen. Deshalb müssen beispielsweise Bedienungen und Gäste (bis zur Einnahme des Sitzplatzes) in der Innen- und Außengastronomie weiterhin Masken tragen. Solange die Inzidenz unter 35 liegt, entfällt außerdem die Maskenpflicht in Schulen am Sitzplatz und im Pausenhof. In Innenräumen, wie im Einzelhandel und dem ÖPNV, gilt die Maskenpflicht weiterhin.

Private Feiern sind im Freien mit bis zu 50 Personen zulässig, solange die Inzidenz unter 50 liegt. Innen dürfen bis zu 25 Gäste feiern – dort besteht aber die Testpflicht. In der Gastronomie sind Buffets wieder möglich.

Sportliche Aktivitäten können – solange die Inzidenz unter 50 liegt – im Freien mit maximal 50 Personen (plus Trainer oder Betreuer) und in Innenräumen mit maximal 20 Personen beziehungsweise 25 Personen bei reinen Kindergruppen stattfinden. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Auch Zuschauer sind beim Sport wieder zugelassen: 500 im Freien und 250 in geschlossenen Räumen – bei einer Inzidenz unter 50.

Sollten sich die Zahlen weiterhin so positiv entwickeln, plant das Land nach Angaben der Stadt ab 2. Juli weitere Öffnungsschritte. Ordnungsdezernent Denis Clauer bittet die Pirmasenser, trotz der aktuellen Lockerungen weiterhin vorsichtig zu bleiben und das Erreichte nicht zu gefährden.

Die komplette Landesverordnung zum Nachlesen finden Interessierte unter www.pirmasens.de/corona.