Am Freitag haben sich in der gesamten Südwestpfalz 21 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Daraus ergeben sich beim Landesuntersuchungsamt (LUA) aktuell (Freitag) die Inzidenzwerte 73,8 (Landkreis), 119,3 (Pirmasens) und 146,2 (Zweibrücken). Diese meldet das Amt weiter an das Robert-Koch-Institut (RKI), dessen einheitliche Sieben-Tages-Inzidenzwerte entscheidend sind für die Maßnahmen der Bundesnotbremse. Das RKI veröffentlicht die Werte allerdings meist erst am Morgen des Folgetages, weswegen die Landeswerte aktueller sind. Laut RKI liegt die Inzidenz für den Kreis bei 79,1, für Pirmasens 116,8 und für Zweibrücken 163,8. Von den aktuell 448 positiv Bestätigten leben in Pirmasens 154 (-4), Zweibrücken 102 (+4) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 60 (-2), Hauenstein 13 (-1), Pirmasens-Land 23, Rodalben 18, Thaleischweiler-Wallhalben 49 (+3), Waldfischbach-Burgalben 20 (-2) und Zweibrücken-Land 9 (-3). Wer Symptome zeigt, sollte sich telefonisch beim Hausarzt, bei der Hotline 06331/ 809-750, der landesweiten 0800/9900400 oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 melden.